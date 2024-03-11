Юрій Гудименко: «Скоріше за все, ми не зможемо цілком розраховувати на пільги для ветеранів — у бюджеті діра»
Юрій Гудименко: «Скоріше за все, ми не зможемо цілком розраховувати на пільги для ветеранів — у бюджеті діра»
Newsweek: втеча Чорноморського флоту Росії з Криму перекреслює плани Путіна
Newsweek: втеча Чорноморського флоту Росії з Криму перекреслює плани Путіна
Зеленський різко відповів Папі Франциску за "білий прапор" для України
Зеленський різко відповів Папі Франциску за "білий прапор" для України
Непомітна окупація Софіївської Борщагівки: ОПЗЖ, РПЦ та “шейхи” з Криму проти громади
Непомітна окупація Софіївської Борщагівки: ОПЗЖ, РПЦ та “шейхи” з Криму проти громади
Роман Костенко: «Новий суспільний договір: усі працюють на тих, хто воює»
Роман Костенко: «Новий суспільний договір: усі працюють на тих, хто воює»
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Папа Франциск заявив, що Україна повинна "мати мужність підняти білий прапор" переговорів
Папа Франциск заявив, що Україна повинна "мати мужність підняти білий прапор" переговорів
“Ми не злякаємось”: прем’єр Греції звернувся до Кремля після російської атаки на Одесу, де він зустрічався із Зеленським
“Ми не злякаємось”: прем’єр Греції звернувся до Кремля після російської атаки на Одесу, де він зустрічався із Зеленським
Чечня купує українських полонених у підрозділів росіян, щоб вимінювати їх на своїх
Чечня купує українських полонених у підрозділів росіян, щоб вимінювати їх на своїх
ГоловнаСвіт

Іран, Росія та Китай проведуть спільні військові навчання

Військові навчання пройдуть у північній частині Індійського океану під назвою "Морський пояс безпеки — 2024".

Іран, Росія та Китай проведуть спільні військові навчання
Фото: DW

Іран, Росія та Китай проведуть спільні військові навчання у північній частині Індійського океану під назвою "Морський пояс безпеки — 2024", пише агентство Irnа.

12 березня у північній частині Індійського океану пройдуть спільні військові навчання Ірану, РОсії та Китаю під назвою "Морський пояс безпеки — 2024".

У навчаннях будуть задіяні військові ВМС Ірану, Китаю та Росії, а також будуть присутні представники збройних сил Азербайджану, Казахстану, Оману, Пакистану та ПАР.

Як зазначає агенство, цілями навчань є "зміцнення безпеки в регіоні", зокрема захист міжнародної морської торгівлі, розширення багатосторонньої співпраці між країнами, що беруть участь у маневрах, боротьба з піратством та тероризмом, обмін оперативним та тактичним досвідом, а також демонстрація здатності країн спільно підтримувати мир в усьому світі.

  • Росія намагається відвернути увагу з власної агресивної поведінки щодо НАТО і почала звинувачувати Альянс у провокаціях. МЗС Росії стверджує, що НАТО продовжує "демонстрацію сили" на "порозі Росії".
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies