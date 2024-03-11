Військові навчання пройдуть у північній частині Індійського океану під назвою "Морський пояс безпеки — 2024".

Іран, Росія та Китай проведуть спільні військові навчання у північній частині Індійського океану під назвою "Морський пояс безпеки — 2024", пише агентство Irnа.

12 березня у північній частині Індійського океану пройдуть спільні військові навчання Ірану, РОсії та Китаю під назвою "Морський пояс безпеки — 2024".

У навчаннях будуть задіяні військові ВМС Ірану, Китаю та Росії, а також будуть присутні представники збройних сил Азербайджану, Казахстану, Оману, Пакистану та ПАР.

Як зазначає агенство, цілями навчань є "зміцнення безпеки в регіоні", зокрема захист міжнародної морської торгівлі, розширення багатосторонньої співпраці між країнами, що беруть участь у маневрах, боротьба з піратством та тероризмом, обмін оперативним та тактичним досвідом, а також демонстрація здатності країн спільно підтримувати мир в усьому світі.