У столиці Гаїті знову посилилося насильство, банди штурмували Національний палац і підпалили будівлю МВС

У вихідні насильство в столиці Гаїті Порт-о-Пренс посилилося. Озброєні банди напали на Національний палац і підпалили будівлю Міністерства внутрішніх справ за допомогою бензинових шашок, пише BBC.

Раніше угруповання атакували міжнародний аеропорт, який залишається закритим для всіх рейсів, зокрема польотів прем'єр-міністра Аріеля Анрі. Минулого тижня він намагався повернутися на Гаїті зі Сполучених Штатів, але його літаку не дозволили сісти. Так само не дозволили посадку і в сусідній Домініканській Республіці. Відтак Анрі зараз застряг у Пуерто-Ріко, не маючи змоги повернутися у країну, яку він нібито очолює.

Серед тих, кому вдалося потрапити у карибську країну, була група американських військових. Після запиту Державного департаменту США Пентагон підтвердив, що провів операцію “посилення безпеки” американського посольства у столиці та перевіз весь другорядний персонал в безпечне місце. Незабаром після країну залишили посол Німеччини та деякі дипломати ЄС.

BBC зазначає, що мільйони гаїтян опинилися у пастці. У лікарні Державного університету Гаїті у центрі Порт-о-Пренса не залишилося жодного медичного персоналу.

Оскільки прем’єр-міністра у країні немає, а уряд перебуває в хаотичному стані, влада банд над столицею майже абсолютна. Деморалізована поліція щосили намагається стримати мародерів, але бандити вже контролюють понад 80% Порт-о-Пренса. Їхній ватажок Джиммі "Барбекю" Шеріз'є знову заявив, що Анрі має піти у відставку.

Фото: EPA/UPG Гаїті, березень 2024 року

Нестабільність на Гаїті є проблемою для всієї карибської спільноти, а також для Вашингтона. На Ямайці на екстрений саміт збирається політична та дипломатична верхівка спільноти карибських країн Caricom. Caricom виступає за те, щоб Анрі пішов у відставку якнайшвидше, якщо необхідно, навіть за межами країни.

Адміністрація Байдена в США публічно заявила, що необраний прем’єр-міністр, який обіцяв провести вибори в лютому, повинен повернутися на Гаїті, але лише для того, щоб піти у відставку та почати перехід до нового уряду. Однак приватно американські дипломати все більше усвідомлюють, що зараз він повернутися не може і навіть спроба зробити це може ще більше дестабілізувати Гаїті.

Джиммі Шеріз’є раніше заявив, що у разі, коли Анрі не оголосить про відставку, у Гаїті може розпочатися громадянська війна, яка призведе до геноциду.