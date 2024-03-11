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У швейцарських Альпах знайшли тіла п'яти зниклих лижників

Рятувальники шукають шосту особу.

У швейцарських Альпах знайшли тіла п'яти зниклих лижників
Фото: EPA/UPG

У швейцарських Альпах знайшли тіла п'яти зниклих лижників, пише BBC з посиланням на поліцію.

Місцева влада досі розшукує шосту особу.

Масштабну пошуково-рятувальну операцію розпочали у суботу після того, як група зникла безвісти біля гори Тет-Бланш заввишки 3706 метрів.

Вони вирушили з Церматта, де розміщена гора Маттерхорн, у лижний тур до Аролли вздовж швейцарсько-італійського кордону.

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Усі лижники були громадянами Швейцарії, і їм було від 21 до 58 років. Альпіністів, можливо, вразила негода, оскільки вони зникли на частині маршруту Церматт Аролла, де ризик сходження лавини низький.

Служби й в Італії, і у Швейцарії знали про лижників, але негода заважала їм розпочати рятувальну операцію швидше.  Кілька днів в Альпах дули потужні вітри, а за останню добу випали сильні снігопади. Саас-Фе, зимовий курорт поруч із Церматтом, зараз відрізаний снігом.

Фото: EPA/UPG

Маршрут від Церматта до Аролла є частиною відомого 120-кілометрового маршруту “Haute Route” від Церматта до Шамоні. Він дуже популярний, але підходить лише для досвідчених лижників і може зайняти кілька днів.

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