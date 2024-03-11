Столтенберг: приєднання Швеції до НАТО свідчить про провал стратегії Путіна

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що приєднання Швеції до Альянсу є ознакою провалу стратегії президента РФ Володимира Путіна у війні проти України, пише The Guardian.

Під час підняття шведського прапора біля штаб-квартири НАТО Столтеберг сказав, що повномасштабна війна не лише підштовхнула позаблокових Швецію та Фінляндію до вступу, а й наблизила до вступу Україну "як ніколи раніше". Його коментарі пролунали поруч зі шведським прем'єром Ульфом Крістерссоном.

"Коли два роки тому президент Путін розпочав своє повномасштабне вторгнення, він хотів менше НАТО та більше контролю над своїми сусідами. Він хотів знищити Україну як суверенну державу, але йому це не вдалося", – сказав генсек Альянсу.