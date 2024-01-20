Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Під рідким небом: психоделічна трагікомедія «Бідолашні створіння»
Під рідким небом: психоделічна трагікомедія «Бідолашні створіння»
Очільник столичної підземки про закриті й підтоплені станції, метро на Виноградар і Троєщину, вартість проїзду в метро
Очільник столичної підземки про закриті й підтоплені станції, метро на Виноградар і Троєщину, вартість проїзду в метро
Трамп закликав спікера Палати представників Джонсона протидіяти компромісу по допомозі Україні
Трамп закликав спікера Палати представників Джонсона протидіяти компромісу по допомозі Україні
Бізнесмена Мазепу підозрюють у створенні злочинної організації та заволодінні 7 га землі біля Київської ГЕС
Бізнесмена Мазепу підозрюють у створенні злочинної організації та заволодінні 7 га землі біля Київської ГЕС
Бізнесменові Мазепі просять 700 млн гривень застави (уточнено)
Бізнесменові Мазепі просять 700 млн гривень застави (уточнено)
На Одещині працівники ТЦК змушують чоловіка приховувати свідоцтва про народження дітей
На Одещині працівники ТЦК змушують чоловіка приховувати свідоцтва про народження дітей
Війна в Україні може тривати ще від двох до п'яти років незалежно від нового президента США, – джерела CNN (доповнено)
Війна в Україні може тривати ще від двох до п'яти років незалежно від нового президента США, – джерела CNN (доповнено)
Автобус із "сюрпризом": прикордонники викрили чергову схему для ухилянтів
Автобус із "сюрпризом": прикордонники викрили чергову схему для ухилянтів
ГоловнаСвіт

Росія розглядає масштабні військові навчання НАТО, як провокацію, — ISW

НАТО звинуватили у демонстрації сили на порозі Росії. 

Росія розглядає масштабні військові навчання НАТО, як провокацію, — ISW
Винищувачі F16 ВПС Румунії під час навчань НАТО Reinforce Air Police.
Фото: EPA/UPG

Росія намагається відвернути увагу з власної агресивної поведінки щодо НАТО і почала звинувачувати Альянс у провокаціях. МЗС Росії стверджує, що НАТО продовжує "демонстрацію сили" на "порозі Росії".

Про це ідеться у звіті ISW.

Росія проводить інформаційну операцію, щоб представити оборонні навчання НАТО Steadfast Defender 2024, які є відповіддю на агресію Росії проти України і російські погрози на адресу членів НАТО, як провокаційні.

Навчання НАТО Steadfast Defender 2024 розпочинаються цього тижня і триватимуть до травня 2024 р.

У відповідь на оголошення НАТО про проведення військових навчань, МЗС Росії заявило, що ці навчання мають провокаційний та агресивний характер. НАТО звинуватили у демонстрації сили на порозі Росії. 

Росія також заявила, що регулярно пропонувала НАТО ініціативи щодо деескалації та закликала альянс відмовитися від провокаційних дій. Крім того, Росія перенесла свої військові навчання у внутрішні райони країни.

Офіційні особи Кремля звинуватили Альянс у використанні навчань для провокування країн Балтії на підготовку до війни з Росією. Вони також охарактеризували вчення як "серію провокацій". На пленарному засіданні ОБСЄ 17 січня Росія повторила ці звинувачення і заявила, що навчання НАТО на кордонах Росії та Білорусії "провокує ескалацію напруженості".

Російський військовий блогер, пов'язаний з Кремлем, відкинув коментарі Пісторіуса про можливий майбутній напад Росії на НАТО, стверджуючи, що європейські чиновники регулярно роблять заяви про "концепцію "російської загрози" і що мало хто з німців насправді погоджується з цими заявами.

Він натякнув, що німецький уряд намагається штучно створити загрозу з боку Росії, якої насправді не існує, платячи експертам за те, щоб ті "говорили правильні слова".

Аналітики зазначають: російська інформаційна операція, спрямована на те, щоб представити оборонні дії НАТО у відповідь на реальну російську агресію на східному фланзі Альянсу як провокаційні, має на меті відволікти увагу від нещодавньої агресивної російської риторики і поведінки щодо НАТО.

Російські офіційні особи, включно з президентом Росії Володимиром Путіним, нещодавно погрожували Фінляндії і всьому альянсу НАТО.

ISW вважає, що Путін вторгся в Україну в 2022 році не для того, щоб захистити Росію від неіснуючої загрози з боку НАТО, а швидіше для того, щоб послабити і, врешті-решт, знищити НАТО, і цю мету він переслідує й досі.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies