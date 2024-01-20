Росія розглядає масштабні військові навчання НАТО, як провокацію, — ISW

Росія намагається відвернути увагу з власної агресивної поведінки щодо НАТО і почала звинувачувати Альянс у провокаціях. МЗС Росії стверджує, що НАТО продовжує "демонстрацію сили" на "порозі Росії".

Про це ідеться у звіті ISW.

Росія проводить інформаційну операцію, щоб представити оборонні навчання НАТО Steadfast Defender 2024, які є відповіддю на агресію Росії проти України і російські погрози на адресу членів НАТО, як провокаційні.

Навчання НАТО Steadfast Defender 2024 розпочинаються цього тижня і триватимуть до травня 2024 р.

У відповідь на оголошення НАТО про проведення військових навчань, МЗС Росії заявило, що ці навчання мають провокаційний та агресивний характер. НАТО звинуватили у демонстрації сили на порозі Росії.

Росія також заявила, що регулярно пропонувала НАТО ініціативи щодо деескалації та закликала альянс відмовитися від провокаційних дій. Крім того, Росія перенесла свої військові навчання у внутрішні райони країни.

Офіційні особи Кремля звинуватили Альянс у використанні навчань для провокування країн Балтії на підготовку до війни з Росією. Вони також охарактеризували вчення як "серію провокацій". На пленарному засіданні ОБСЄ 17 січня Росія повторила ці звинувачення і заявила, що навчання НАТО на кордонах Росії та Білорусії "провокує ескалацію напруженості".

Російський військовий блогер, пов'язаний з Кремлем, відкинув коментарі Пісторіуса про можливий майбутній напад Росії на НАТО, стверджуючи, що європейські чиновники регулярно роблять заяви про "концепцію "російської загрози" і що мало хто з німців насправді погоджується з цими заявами.

Він натякнув, що німецький уряд намагається штучно створити загрозу з боку Росії, якої насправді не існує, платячи експертам за те, щоб ті "говорили правильні слова".

Аналітики зазначають: російська інформаційна операція, спрямована на те, щоб представити оборонні дії НАТО у відповідь на реальну російську агресію на східному фланзі Альянсу як провокаційні, має на меті відволікти увагу від нещодавньої агресивної російської риторики і поведінки щодо НАТО.

Російські офіційні особи, включно з президентом Росії Володимиром Путіним, нещодавно погрожували Фінляндії і всьому альянсу НАТО.

ISW вважає, що Путін вторгся в Україну в 2022 році не для того, щоб захистити Росію від неіснуючої загрози з боку НАТО, а швидіше для того, щоб послабити і, врешті-решт, знищити НАТО, і цю мету він переслідує й досі.