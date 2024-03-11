​Євросоюз заявляє, що постійно стежить за імпортом товарів, особливо з України і Росії

Кроки з обмеження імпорту можуть розглянути лише за потреби.

Європейський Союз постійно стежить за імпортом сільськогосподарських продуктів до блоку, особливо з України і Росії.

Про це заявив речник речник Єврокомісії Олоф Гілл, передає "Європейська правда".

Гілл сказав, що "ми оцінюємо вплив цих потоків як на наших фермерів, так і на більш широке питання глобальної продовольчої безпеки".

"Як ви знаєте, ми докладаємо великих зусиль на кожному етапі, щоб гарантувати, що ці потоки не призведуть до будь-яких негативних наслідків для ринку", – зазначив речник Єврокомісії.

Гілл додав, що в ЄС продовжать "надзвичайно ретельно стежити" за торговельними потоками. Також у цьому контексті оцінюватимуть, які подальші дії треба за потреби вживати.

Крім того, блок продовжить вивчати вплив імпорту російських зерна і добрив і може розглянути потенційні кроки за потреби.