​Євросоюз заявляє, що постійно стежить за імпортом товарів, особливо з України і Росії

Європейський Союз постійно стежить за імпортом сільськогосподарських продуктів до блоку, особливо з України і Росії.
Про це заявив речник речник Єврокомісії Олоф Гілл, передає "Європейська правда".
Гілл сказав, що "ми оцінюємо вплив цих потоків як на наших фермерів, так і на більш широке питання глобальної продовольчої безпеки".
"Як ви знаєте, ми докладаємо великих зусиль на кожному етапі, щоб гарантувати, що ці потоки не призведуть до будь-яких негативних наслідків для ринку", – зазначив речник Єврокомісії.
Гілл додав, що в ЄС продовжать "надзвичайно ретельно стежити" за торговельними потоками. Також у цьому контексті оцінюватимуть, які подальші дії треба за потреби вживати.
Крім того, блок продовжить вивчати вплив імпорту російських зерна і добрив і може розглянути потенційні кроки за потреби.
- Раніше міністр транспорту Латвії Каспарс Брішкенс пропонував заборонити імпорт зерна з Росії та Білорусі до Євросоюзу.
- Нещодавно керівники МЗС України і Польщі обговорили постачання зброї Києву і вплив імпорту зерна з РФ на ринок ЄС.