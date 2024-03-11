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З окупації вдалося повернути додому ще п'ятьох українських дітей

Найменшій дитині всього 2 рочки.

З окупації вдалося повернути додому ще п'ятьох українських дітей
Фото: Укрзалізниця

З-під російської окупації вдалося повернути ще п'ятьох українських дітей. Найменшій дитині всього 2 рочки.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Серед них – 18-річна сирота. Вік дітей від 2 до 18 років.

Зараз дорослі та малі – в безпечному місці. З ними працюють лікарі та психологи.

Прокудін подякував організації Save Ukraine за роботу. 

  • Раніше генпрокурор України Андрій Костін розкритикував Організацію Об'єднаних Націй за те, що вона недостатньо активно висловлюється щодо викрадення Росією українських дітей. 
  • З початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року тисячі українських дітей були депортовані до Росії та Білорусі в спробі розірвати зв’язки з батьківщиною.
  • У лютому цього року Комітет ООН з прав дитини закликав Росію повернути дітей у родини. Минулого року Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна за примусове переміщення дітей до Росії.
  • Українські правоохоронці у своїх провадженнях перевіряють інформацію про понад 19,5 тисяч дітей, яких Росія примусово вивезла прикриваючись гуманітарними мотивами.
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