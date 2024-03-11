З окупації вдалося повернути додому ще п'ятьох українських дітей

З-під російської окупації вдалося повернути ще п'ятьох українських дітей. Найменшій дитині всього 2 рочки.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Серед них – 18-річна сирота. Вік дітей від 2 до 18 років.

Зараз дорослі та малі – в безпечному місці. З ними працюють лікарі та психологи.

Прокудін подякував організації Save Ukraine за роботу.