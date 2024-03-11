Виробництво снарядів та фортифікації: Зеленський провів засідання Ставки

Україна будує 2000 кілометрів фортифікацій у три смуги.

Президент Володимир Зеленський 11 березня провів засідання Ставки, де обговорили виробництво снарядів, будівництво фортифікаційних споруд та ситуацію на фронті.

Про це Зеленський повідомив у Telegram.

Щодо ситуації на фронті президент заслухав доповіді Головкома Олександра Сирського, начальника Генштабу Анатолія Баргилевича, командувачів на місцях щодо Куп’янського, Лиманського, Бахмутського, Авдіївського, Мар’їнського, Південного напрямків та операцій морської піхоти.

Крім цього доповідали щодо забезпечення фронту всім необхідним міністр оборони Рустем Умєров та очільник Мінстратегпрому Олександр Камишін.

"Важлива тема – фортифікації. Звіт прем’єр-міністра Дениса Шмигаля щодо темпів зведення нових оборонних рубежів. Захист у три смуги завдовжки 2000 кілометрів – масштабне завдання, але зараз темпи хороші. Розраховую на вчасне завершення", — ідеться у повідомленні.