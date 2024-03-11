Єврокомісія оголосить, що Боснія починає переговори про членство в ЄС, - ЗМІ

Європейська комісія у вівторок оголосить, що Боснія і Герцеговина повинна розпочати переговори про вступ до ЄС.
Про це повідомляє Politico.
Двоє чиновників ЄС і один дипломат ЄС повідомили виданню, що Європейська комісія дасть позитивну рекомендацію щодо початку офіційних переговорів про вступ.
Європейська комісія у вівторок запропонує так звані рамки переговорів, які встановлюють керівні принципи та основні принципи переговорів про вступ.
Потім країни ЄС мають обговорити ці тексти.
Дипломати та офіційні особи ЄС попереджають, що угода між 27 європейськими країнами, яка необхідна для офіційного початку переговорів, навряд чи відбудеться до червневих виборів до Європарламенту.
Зазначається, що для деяких країн ЄС, включаючи Австрію, було життєво важливо, щоб прогрес щодо України та Молдови йшов пліч-о-пліч із прогресом щодо майбутнього вступу Боснії.
Наступним кроком є обговорення рекомендації щодо Боснії на зустрічі в Брюсселі наступного тижня.
Очікується, що Єврокомісія мала намір представити документ про те, як внутрішньо підготувати блок до майбутнього розширення. Особлива увага приділятиметься тому, як прийняти пошкоджену війною Україну. Цей документ, який спочатку був запланований на 27 лютого, тепер відкладено до 20 березня, згідно з останнім порядком денним Європейської комісії, з яким ознайомилося Politico.
Що відомо про вступ Боснії і Герцеговини в ЄС
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В грудні 2019 року Рада ЄС визнала Боснію і Герцеговину не готовою до членства у ЄС, оскільки країна "не повною мірою відповідає копенгагенським політичним критеріям".
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В кінці 2022 року Боснія та Герцеговина отримала статус кандидата на вступ до Європейського Союзу.
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Міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг заявив, що Євросоюзу не варто надавати перевагу Україні перед Балканами у питанні приєднання до блоку.
- В середині грудня 2023 року лідери Європейського Союзу вирішили не розпочинати переговори про членство з Боснією і Герцеговиною.