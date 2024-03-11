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Низка міністерств Франції зазнала кібератаки

Наразі ситуацію стабілізували, доступ до сайтів відновили.

Низка міністерств Франції зазнала кібератаки
Фото: wsj.com

Декілька міністерств Франції зазнали кібернападу 10 березня, повідомляє BFM TV.

Уряд заявив про атаку "безпрецедентної інтенсивності".

Щоб протистояти нападу хакерів, залучили кризовий підрозділ, який забезпечує безперебійну роботу ІТ-інфраструктури.

"На даному етапі вплив цих атак для більшості сервісів знижено, а доступ до державних сайтів відновлено", - повідомив французький уряд.

Наразі кіберфахівці продовжують застосувати контрзаходи, поки атаки не припиняться. Про те, які відомства постраждали, наразі невідомо.

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