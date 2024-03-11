Низка міністерств Франції зазнала кібератаки

Декілька міністерств Франції зазнали кібернападу 10 березня, повідомляє BFM TV.

Уряд заявив про атаку "безпрецедентної інтенсивності".

Щоб протистояти нападу хакерів, залучили кризовий підрозділ, який забезпечує безперебійну роботу ІТ-інфраструктури.

"На даному етапі вплив цих атак для більшості сервісів знижено, а доступ до державних сайтів відновлено", - повідомив французький уряд.

Наразі кіберфахівці продовжують застосувати контрзаходи, поки атаки не припиняться. Про те, які відомства постраждали, наразі невідомо.