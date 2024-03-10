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Зеленський обговорив із Макроном його найближчий візит до Києва

Також ішлося про результати Міжнародної конференції на підтримку України, яка нещодавно відбулася в Парижі.

Зеленський обговорив із Макроном його найближчий візит до Києва
Володимир Зеленський та Емманюєль Макрон
Фото: Пресслужба ОП

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з очільником Франції Еммануелем Макроном.

Як ідеться на сайті глави держави, вони обмінялися думками щодо ключових очікуваних результатів візиту Макрона в Україну, який відбудеться найближчим часом.

Також Зеленський подякував Франції за оборонний пакет від 16 лютого, а Макрону - за особисте лідерство в започаткуванні коаліції далекобійної зброї, а також за нові ініціативи й заяви на підтримку Києва.

Президенти обговорили ситуацію на полі бою та результати Міжнародної конференції на підтримку України, яка нещодавно відбулася в Парижі.

  • Раніше стало відомо, що Еммануель Макрон скасував візит в Україну 13 і 14 лютого з міркувань безпеки.
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