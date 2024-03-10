Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
​Попередник, старість, Україна, мільярдери й аборти. Про що президент Байден говорив у Конгресі
​Попередник, старість, Україна, мільярдери й аборти. Про що президент Байден говорив у Конгресі
“Ми не злякаємось”: прем’єр Греції звернувся до Кремля після російської атаки на Одесу, де він зустрічався із Зеленським
“Ми не злякаємось”: прем’єр Греції звернувся до Кремля після російської атаки на Одесу, де він зустрічався із Зеленським
Папа Франциск заявив, що Україна повинна "мати мужність підняти білий прапор" переговорів
Папа Франциск заявив, що Україна повинна "мати мужність підняти білий прапор" переговорів
Німеччина поставила ультиматум "Роснафті" щодо заводу біля Берліна
Німеччина поставила ультиматум "Роснафті" щодо заводу біля Берліна
Newsweek: втеча Чорноморського флоту Росії з Криму перекреслює плани Путіна
Newsweek: втеча Чорноморського флоту Росії з Криму перекреслює плани Путіна
CNN: США готувалися до ядерного удару РФ по Україні
CNN: США готувалися до ядерного удару РФ по Україні
Чечня купує українських полонених у підрозділів росіян, щоб вимінювати їх на своїх
Чечня купує українських полонених у підрозділів росіян, щоб вимінювати їх на своїх
У посольстві США попереджають про "неминучий" напад на Москву з боку "екстремістів"
У посольстві США попереджають про "неминучий" напад на Москву з боку "екстремістів"
ГоловнаСуспільствоЖиття

Завтра в деяких областях України пройдуть дощі

Пориви вітру вдень у західних областях місцями становитимуть 15-20 м/с.

Завтра в деяких областях України пройдуть дощі
Фото: kavun.city

11 березня в Україні очікують хмарну погоду з проясненнями. 

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Вночі на Закарпатті, Прикарпатті, вдень у західних, місцями Одеській та Вінницькій областях буде дощ, на решті території без опадів.

Вітер південно-східний, 7-12 м/с, у західних областях вдень місцями пориви сягатимуть 15-20 м/с.

Температура у південно-західній частині вночі становитиме 0-5° тепла, вдень 5-10° тепла, на Закарпатті до 14°. На решті території вночі буде 1-6° морозу, на північному сході до 9° морозу, вдень 3-8° тепла.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies