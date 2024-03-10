Завтра в деяких областях України пройдуть дощі

11 березня в Україні очікують хмарну погоду з проясненнями.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Вночі на Закарпатті, Прикарпатті, вдень у західних, місцями Одеській та Вінницькій областях буде дощ, на решті території без опадів.

Вітер південно-східний, 7-12 м/с, у західних областях вдень місцями пориви сягатимуть 15-20 м/с.

Температура у південно-західній частині вночі становитиме 0-5° тепла, вдень 5-10° тепла, на Закарпатті до 14°. На решті території вночі буде 1-6° морозу, на північному сході до 9° морозу, вдень 3-8° тепла.