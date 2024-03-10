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Зеленський подякував Франції та Макрону за допомогу Україні

Президент України наголосив на конкретних кроках Парижа, які допомагають українцям.

Зеленський подякував Франції та Макрону за допомогу Україні
Фото: EPA/UPG

Президент Володимир Зеленський подякував Франції та особисто її очільнику Еммануелю Макрону за допомогу Україні.

Він нагадав, що Київ нещодавно підписав безпекову угоду з Парижем угоду про довготривалу підтримку – заради більшої безпеки та спільної сили. 

“Співпраця у сфері безпеки, фінансів та оборони, спільні політичні кроки. Цілком конкретні речі, які допомагають Україні захистити свою незалежність”, − зазначив Зеленський.

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“Дякую нашим командам, які готували угоди й зафіксували саме те, чого ми потребуємо”, − додав український президент.

  • Цього тижня міністр оборони Франції Себастьян Лекорню заявив, що французькі та українські оборонні групи планують створити партнерство для посилення військових зусиль Києва, зокрема, щоб забезпечити виробництво безпілотників та запчастин для озброєння.
  • Окрім того, міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне заявив, що Франція планує створити альянс країн, відкритих для потенційної відправки західних військ в Україну, поглиблюючи при цьому суперечності з Німеччиною.
  • 16 лютого Україна підписала з Францією двосторонню угоду про безпекову співпрацю в межах рамкової декларації "Групи семи". Після цього Париж оголосив про надання Києву 3 млрд євро військової допомоги протягом 2024 року.
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