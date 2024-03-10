Зеленський подякував Франції та Макрону за допомогу Україні

Президент України наголосив на конкретних кроках Парижа, які допомагають українцям.

Президент Володимир Зеленський подякував Франції та особисто її очільнику Еммануелю Макрону за допомогу Україні.

Він нагадав, що Київ нещодавно підписав безпекову угоду з Парижем угоду про довготривалу підтримку – заради більшої безпеки та спільної сили.

“Співпраця у сфері безпеки, фінансів та оборони, спільні політичні кроки. Цілком конкретні речі, які допомагають Україні захистити свою незалежність”, − зазначив Зеленський.

“Дякую нашим командам, які готували угоди й зафіксували саме те, чого ми потребуємо”, − додав український президент.