Арахамія про мобілізацію: Рада врегулює питання з І, ІІ і ІІІ групами людей з інвалідністю та аспірантів

Парламент, розглядаючи правки до законопроєкту про мобілізацію, врегулює питання з І, ІІ та ІІІ групами людей з інвалідністю.
Про це заявив керівник фракції "Слуги народу" Давид Арахамія.
"Хочу повторити ще раз для тих, хто знову розганяє «зраду»: питання про І, ІІ та ІІІ групи людей з інвалідністю буде врегульовано. У чинному законодавстві передбачений один доглядач на одну особу з інвалідністю за її вибором. Тільки так. І мова не про «постійний догляд», а просто про догляд", - уточнив нардеп.
Арахамія повідомив, що розгляд поправок до законопроєкту почнуть розглядати наступного тижня. "Цю правку ми будемо відстоювати", - зауважив депутат.
Він уточнив, що це ж стосується і аспірантів. "Як і було обіцяно, незалежно від форми навчання, буде врегульовано питання надання їм відстрочки від мобілізації", - зазначив Арахамія.
Що відбувається із законом про мобілізацію
- 7 лютого Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт про мобілізацію. За проголосували 243 парламентарі. "Слуги народу" дали лише 178 голосів. До законопроєкту ще подаватимуть правки до другого читання. Раніше Арахамія прогнозував, що друге читання може відбутися також у лютому.
- Законопроєкт про мобілізацію Генштаб, Міноборони і депутати напрацьовували декілька місяців. Перша редакція документу пропонувала скасувати строкову служби, зобов'язати ставати на облік всіх громадян України, а отже й жінок, знизити мобілізаційний вік з 27 до 25.
- Профільний парламентський комітет почав розгляд нового законопроєкту щодо мобілізації ще 4 січня. Для доповіді тоді приїхали Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, начальник Генерального штабу Сергій Шаптала та міністр оборони Рустем Умєров. На засіданні комітету вирішили прибрати норму, що дозволяла би відправляти повістки електронною поштою. Також було питання щодо призову людей із інвалідністю – Рада хоче, щоб, як і раніше, усі групи таких осіб не підлягали мобілізації.
- Нарешті 11 січня засідала погоджувальна рада, опісля Арахамія повідомив, що законопроєкт про мобілізацію повернули на доопрацювання Кабміну.
- Нову редакцію уряд надав лише 30 січня. Документ передбачив підставу для звільнення з військової служби через 36 місяців після мобілізації, але це лише підстава, а згоду на звільнення має давати Ставка верховного головнокомандувача. Строкову службу вирішили скасувати, але хочуть запровадити обов'язкову військову підготовку. Більше про це – у матеріалі LB.ua "Законопроєкт про мобілізацію. Дубль 2".
- Секретар Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони і розвідки Роман Костенко нещодавно повідомив, що парламент розгляне законопроєкт про мобілізацію не раніше другої половини березня.