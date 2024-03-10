Арахамія про мобілізацію: Рада врегулює питання з І, ІІ і ІІІ групами людей з інвалідністю та аспірантів

Парламент, розглядаючи правки до законопроєкту про мобілізацію, врегулює питання з І, ІІ та ІІІ групами людей з інвалідністю.

Про це заявив керівник фракції "Слуги народу" Давид Арахамія.

"Хочу повторити ще раз для тих, хто знову розганяє «зраду»: питання про І, ІІ та ІІІ групи людей з інвалідністю буде врегульовано. У чинному законодавстві передбачений один доглядач на одну особу з інвалідністю за її вибором. Тільки так. І мова не про «постійний догляд», а просто про догляд", - уточнив нардеп.

Арахамія повідомив, що розгляд поправок до законопроєкту почнуть розглядати наступного тижня. "Цю правку ми будемо відстоювати", - зауважив депутат.

Він уточнив, що це ж стосується і аспірантів. "Як і було обіцяно, незалежно від форми навчання, буде врегульовано питання надання їм відстрочки від мобілізації", - зазначив Арахамія.

Що відбувається із законом про мобілізацію