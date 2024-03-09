В Україні у неділю прогнозують до +12°, дощі лише на сході та Закарпатті

В Україні у неділю, 10 березня, спостерігатиметься мінлива хмарність, в окремих регіонах пройдуть невеликі опади; температура вдень становитиме 4-9° тепла, на заході та південному заході до +12°, повідомляє Укрінформ із посиланням на Укргідрометцентр.

"Мінлива хмарність. Без опадів, лише вдень на Закарпатті місцями невеликий дощ, у північно-східних, східних областях та в Карпатах місцями невеликий мокрий сніг і дощ. У західних та південних областях вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-східний з переходом на північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, в Карпатах до 9° морозу; вдень 4-9° тепла, у західній та південно-західній частині до 12°, на сході та північному сході країни 0-5° тепла", – зазначають синоптики.

У Києві та Київській області спостерігатиметься мінлива хмарність, без опадів. Температура у столиці вночі 0-2° морозу, вдень 5-7° тепла, по області буде вночі 0-5° морозу, вдень 4-9° тепла.

На початку нового тижня в Україні буде хмарно з проясненнями. 11 березня опадів не прогнозують, лише в західних, вдень і в Житомирській, Вінницькій та Одеській областях, 12 березня – по всій Україні дощі, у північних, східних та місцями центральних областях з переходом у мокрий сніг. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

Температура в ці дні у західних та південних областях становитиме вночі 1-6° тепла, вдень 5-10°, на Закарпатті до 13°; на решті території вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 1-6° тепла.

У Києві та області буде хмарно з проясненнями, 11 березня без опадів; 12 березня дощ із переходом у мокрий сніг. Температура у столиці вночі та вдень 0-2° тепла, вдень 11 березня 4-6° тепла, у регіоні буде вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 1-6° тепла.

У наступні два дні, 13-14 березня, у південній частині країни та на Закарпатті часом ітиме дощ; температура вночі 2-8° тепла, вдень 7-13°, в Криму до 16° тепла. На решті території дощ та мокрий сніг; температура вночі від 4° тепла до 2° морозу, вдень 2-8° тепла, у північній частині від 2° морозу до 4° тепла.

У столиці та Київській області синоптики прогнозують 13-14 березня мокрий сніг та дощ. Температура у Києві вночі та вдень становитиме 1-3° тепла, по області буде від 1° морозу до 4° тепла.