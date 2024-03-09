10 березня ГУР презентує стрічку про спецоперації на воді, – "Війна за море: від Дніпра до Криму”

У неділю, 10 березня 2024 року, о 22:15 в ефірі національного телемарафону “Єдині новини” вийде документальний фільм “Війна за море: від Дніпра до Криму” із циклу “Воєнна розвідка України”.

Про це повідомляє Головне управління розвідки МО УКраїни.

Як йдеться у повідомленні, у стрічці розкриваються невідомі деталі бойових місій спецпідрозділів ГУР МО України та інших складових Сил безпеки і оборони, здійснених у 2022-2023 роках на Дніпрі, Каховському водосховищі та у чорноморській акваторії:

десантні операції в Енергодарі;

висадка і створення плацдарму на лівому березі Херсонщини;

повернення контролю над нафтогазовидобувними платформами у Чорному морі;

морські рейди до Криму;

операції зі знищення російських кораблів ударними дронами.

"Про знакові та зухвалі дії України як морської держави дивіться в ефірі національного телемарафону цієї неділі, 10 березня, о 22:15 у документальному проекті "Війна за море: від Дніпра до Криму", – додали у розвідці.