На ТОТ окупанти шукають тих, хто не йтиме на вибори Путіна

Всіх, хто відкрито заявляє що не планує голосувати, заносять в список нелояльних жителів.

На ТОТ окупанти змушують йти голосувати за Путіна

На тимчасово окупованих територіях окупанти намагаються знайти тих, хто не бажає йти на "вибори президента РФ".

Про це пише Центр національного спротиву.

Зазначається, що на окупованих територіях триває програма "інофрмУІК", в межах якої росіяни обходять помешкання українців й доносять "важливість відвідування дільниць".

Під час обходу агітатори цікавляться чи планують люди взагалі йти на “вибори” й ведуть перепис таких осіб. Всіх, хто відкрито заявляє що не планує заносять в список нелояльних жителів.

"Центр національного спротиву закликає не надавати інформацію агітаторам та бойкотувати “вибори”, адже ворогу потрібна картинка високої явки для “легалізації” окупації в інформаційному полі", – йдеться у повідомленні Центру.

Також закликають повідомляти про агітаторів за посиланням, "аби вони понесли відповідальність за свої дії"