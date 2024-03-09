На ТОТ окупанти шукають тих, хто не йтиме на вибори Путіна

На тимчасово окупованих територіях окупанти намагаються знайти тих, хто не бажає йти на "вибори президента РФ".
Про це пише Центр національного спротиву.
Зазначається, що на окупованих територіях триває програма "інофрмУІК", в межах якої росіяни обходять помешкання українців й доносять "важливість відвідування дільниць".
Під час обходу агітатори цікавляться чи планують люди взагалі йти на “вибори” й ведуть перепис таких осіб. Всіх, хто відкрито заявляє що не планує заносять в список нелояльних жителів.
"Центр національного спротиву закликає не надавати інформацію агітаторам та бойкотувати “вибори”, адже ворогу потрібна картинка високої явки для “легалізації” окупації в інформаційному полі", – йдеться у повідомленні Центру.
Також закликають повідомляти про агітаторів за посиланням, "аби вони понесли відповідальність за свої дії"
- До окупованих міст росіяни стягують спецпризначенців, щоб шукати українське підпілля. Посилена присутність спецпризначенців на ТОТ пов’язана із проведенням псевдовиборів Путіна. Окупанти бояться, щоб українське підпілля не зірвало процес.
- Крім того, росіяни зганяють особовий склад збройних сил РФ для збільшення "явки" на тимчасово окупованих територіях під час голосування на "виборах".
- Тим часом МВС закликало українців на окупованих територіях не йти на псевдовибори. Тих, хто добровільно візьме участь у голосуванні, можуть притягнути до відповідальності за колабораціонізм.