CNN: США готувалися до ядерного удару РФ по Україні

Наприкінці 2022 року США почали "ретельну підготовку" до можливого ядерного удару Росією по території України.

Про це заявили два високопоставлені чиновники адміністрації Байдена, пише CNN.

Один із чиновників повідомив, що "побоювання адміністрації були не просто гіпотетичними - вони ґрунтувалися на певній інформації, яку отримали".

Зазначається, що Рада національної безпеки США скликала низку засідань, щоб запровадити плани на випадок надзвичайних ситуацій.

Чиновник зазначив, що звільнення Херсона наприкінці 2022 року могло стати "потенційним спусковим гачком" для застосування ядерної зброї Росією, яка розглядала можливість її використання в разі "екзистенційної загрози російській державі". Так вважали у адміністрації Байдена. Також там припускали, що Росія могла би завдати тактичного ядерного удару, щоб стримати подальші втрати підконтрольних їй територій в Україні, а також щоб запобігти "будь-якому потенційному нападу на саму Росію".

При цьому російська пропаганда поширювала фейк про українську так звану "брудну бомбу". Американські та західні чиновники відзначили, що "ці заяви не мали під собою жодного підґрунтя".

Згодом західна розвідка отримала інформацію про те, що у Росії відкрито обговорюють можливість ядерного удару. Як розповів один із чиновників, це "обговорювалося на нижчих рівнях російської системи".

Проте, як йдеться у матеріалі, США жодного разу не виявили ознак, що Росія вживає заходи для мобілізації своїх ядерних сил. Однак американські посадовці не були впевнені, що дізнаються, чи переміщує Росія тактичну ядерну зброю, адже, на відміну від стратегічної, тактична або бойова ядерна зброя невелика, її можна перемістити непомітно і використовувати зі звичайних систем, які вже розгорнуті росіянами на війні в Україні.

Видання зазначає, що США також тісно співпрацювали зі своїми союзниками не лише над розробкою планів на випадок російської ядерної атаки, а й над над передачею попереджень російській стороні про наслідки такого удару.Крім того, США намагалися заручитися підтримкою країн, що не є членами Альянсу, зокрема, Китаю та Індії, щоб утримати Росію від такої атаки.

Наразі американські і європейські чиновники вважають, що небезпека зменшилася.

"Ми продовжуємо уточнювати плани, і... не виключено, що ми можемо зіткнутися принаймні зі зростаючим ризиком цього знову в найближчі місяці", – повідомив один із чиновників виданню.