CNN: США готувалися до ядерного удару РФ по Україні

Наприкінці 2022 року США почали "ретельну підготовку" до можливого ядерного удару Росією по території України.
Про це заявили два високопоставлені чиновники адміністрації Байдена, пише CNN.
Один із чиновників повідомив, що "побоювання адміністрації були не просто гіпотетичними - вони ґрунтувалися на певній інформації, яку отримали".
Зазначається, що Рада національної безпеки США скликала низку засідань, щоб запровадити плани на випадок надзвичайних ситуацій.
Чиновник зазначив, що звільнення Херсона наприкінці 2022 року могло стати "потенційним спусковим гачком" для застосування ядерної зброї Росією, яка розглядала можливість її використання в разі "екзистенційної загрози російській державі". Так вважали у адміністрації Байдена. Також там припускали, що Росія могла би завдати тактичного ядерного удару, щоб стримати подальші втрати підконтрольних їй територій в Україні, а також щоб запобігти "будь-якому потенційному нападу на саму Росію".
При цьому російська пропаганда поширювала фейк про українську так звану "брудну бомбу". Американські та західні чиновники відзначили, що "ці заяви не мали під собою жодного підґрунтя".
Згодом західна розвідка отримала інформацію про те, що у Росії відкрито обговорюють можливість ядерного удару. Як розповів один із чиновників, це "обговорювалося на нижчих рівнях російської системи".
Проте, як йдеться у матеріалі, США жодного разу не виявили ознак, що Росія вживає заходи для мобілізації своїх ядерних сил. Однак американські посадовці не були впевнені, що дізнаються, чи переміщує Росія тактичну ядерну зброю, адже, на відміну від стратегічної, тактична або бойова ядерна зброя невелика, її можна перемістити непомітно і використовувати зі звичайних систем, які вже розгорнуті росіянами на війні в Україні.
Видання зазначає, що США також тісно співпрацювали зі своїми союзниками не лише над розробкою планів на випадок російської ядерної атаки, а й над над передачею попереджень російській стороні про наслідки такого удару.Крім того, США намагалися заручитися підтримкою країн, що не є членами Альянсу, зокрема, Китаю та Індії, щоб утримати Росію від такої атаки.
Наразі американські і європейські чиновники вважають, що небезпека зменшилася.
"Ми продовжуємо уточнювати плани, і... не виключено, що ми можемо зіткнутися принаймні зі зростаючим ризиком цього знову в найближчі місяці", – повідомив один із чиновників виданню.
- 1 березня Росія заявила про чергові випробування міжконтинентальної балістичної ракети "Ярс". У міноборони РФ заявили, що на цей раз нібито все пройшло вдало, адже у листопаді минулого року випробовування були невдалими.
- У січні самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що РБ отримала від Росії тактичні ядерні ракети до комплексів "Іскандер" безплатно.
- Раніше у ЗМІ повідомили про те, що наприкінці грудня президент Олександр Лукашенко заявив, що Росія завершила розгортання тактичної ядерної зброї у країні. Розміщення ядерної зброї на території Білорусі біля кордонів країн-членів НАТО є лише маніпуляціями Кремля, щоб залякати Альянс та зменшити військову підтриму України.
- Заяви Лукашенка про ядерну зброю на території Білорусі з'явилися саме тоді, коли Росія посилила свої погрози на адресу Заходу.
- У лютому цього року США повідомили союзникам, що Росія вже цього року може розгорнути ядерну зброю або макет боєголовки в космосі. Раніше з'явилася інформація, що Білий дім планує поінформувати конгресменів про намір Росії вивести ядерну зброю в космос.