На вихідних сайти державних установ Естонії зазнали третьої масштабної кібератаки

9-10 березня сайти держустанов Естонії зазнали чергової масштабної кібератаки.

Речник естонського Департаменту державної інформаційної системи (RIA) у коментарі виданню Postimees повідомив, що під удар потрапили 20 сайтів державного сектору. Основними цілями хакерів стали поліція і прикордонна охорона, а також податково-митний департамент і міністерство юстиції.

Департамент державної інформаційної системи (RIA) на своєму сайті повідомив, що у лютому зафіксували ще дві масштабні кібератаки.

Зокрема, минулого місяця були 439 кіберінцидентів із наслідками – це найвищий показник за останній рік. Більшість з них зазвичай становили фішингові сторінки, які в основному призначені для крадіжки даних банківських карт, імен і паролів.

Громадяни країни почали отримувати електронні листи ламаною естонською мовою з проханням продовжити ім'я домену. Також люди отримали емейли з прикріпленим шкідливим файлом.

Під удар потрапили і державні установи. Кілька з них зіткнулися з технічними неполадками та кібератаками, що також ускладнило надання деяких електронних послуг. На початку лютого одна з установ повідомила, що її мережу було зламано через VPN, що використовували для віддаленої роботи. Для атаки хакери використовували вразливості у програмному забезпеченні.