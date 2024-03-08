У Палаті представників підтримали законопроєкт, що може привести до заборону соцмережі в США

Комітет Палати представників з питань енергетики та торгівлі одноголосно схвалив законопроєкт, що змусить ByteDance продати популярну соціальну медіакомпанію TikTok або ж ризикнути опинитися під забороною в США.
Цей закон підтримали в комітеті майже через рік після того, як генеральний директор TikTok Шоу Зі Чу дав у Конгресі свідчення щодо зв'язку програми з урядом Китаю. Він запевняв, що уряд Китаю не має доступу до програми та не контролює її, пише NBC News.
"Однак законодавці залишаються скептичними та висловлюють занепокоєння щодо конфіденційності даних і національної безпеки", – зазначили журналісти.
TikTok напередодні голосування надіслав деяким користувачам сповіщення із закликом вплинути та законодавців та попросити їх не підтримувати закон,
"У результаті багато депутатів, у тому числі ті, хто був співавтором законопроєкту, були завалені телефонними дзвінками перед голосуванням", – додали журналісти.
Документ пропонує надати китайському власнику TikTok пів року на те, аби він продав його. Якщо він цього не зробить, то програму більше не можна буде завантажити в США, де вона має близько 170 млн користувачів.
- США – не єдина країна, яка намагається обмежити або заборонити використання TikTok. Заборонити його хотіли б у Франції, а Єврокомісія відкрила справу проти додатку. Також у низці країн заборонили встановлювати цей додаток на робочі пристрої.
- Соцмережа TikTok є "вектором потенційної загрози" для США, заявив помічник міністра оборони та його головний кіберрадник Джон Ф. Пламб. Розробка китайської компанії ByteDance може сприяти поширенню дезінформації та збору даних з пристроїв