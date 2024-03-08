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У Палаті представників підтримали законопроєкт, що може привести до заборону соцмережі в США

Китайському власнику дадуть близько пів року на продаж. 

У Палаті представників підтримали законопроєкт, що може привести до заборону соцмережі в США
Фото: EPA/UPG

Комітет Палати представників з питань енергетики та торгівлі одноголосно схвалив законопроєкт, що змусить ByteDance продати популярну соціальну медіакомпанію TikTok або ж ризикнути опинитися під забороною в США.

Цей закон підтримали в комітеті майже через рік після того, як генеральний директор TikTok Шоу Зі Чу дав у Конгресі свідчення щодо зв'язку програми з урядом Китаю. Він запевняв, що уряд Китаю не має доступу до програми та не контролює її, пише NBC News.

"Однак законодавці залишаються скептичними та висловлюють занепокоєння щодо конфіденційності даних і національної безпеки", – зазначили журналісти. 

TikTok напередодні голосування надіслав деяким користувачам сповіщення із закликом вплинути та законодавців та попросити їх не підтримувати закон, 

"У результаті багато депутатів, у тому числі ті, хто був співавтором законопроєкту, були завалені телефонними дзвінками перед голосуванням", – додали журналісти. 

Документ пропонує надати китайському власнику TikTok пів року на те, аби він продав його. Якщо він цього не зробить, то програму більше не можна буде завантажити в США, де вона має близько 170 млн користувачів. 

  • США – не єдина країна, яка намагається обмежити або заборонити використання TikTok. Заборонити його хотіли б у Франції, а Єврокомісія відкрила справу проти додатку. Також у низці країн заборонили встановлювати цей додаток на робочі пристрої. 
  • Соцмережа TikTok є "вектором потенційної загрози" для США, заявив помічник міністра оборони та його головний кіберрадник Джон Ф. Пламб. Розробка китайської компанії ByteDance може сприяти поширенню дезінформації та збору даних з пристроїв
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