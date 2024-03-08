Латвія видала громадянам РФ перші шість розпоряджень на виїзд з країни

Двоє з них уже залишили країну. Це перший випадок, коли латвійські чиновники видають розпорядження про виїзд на підставі нових міграційних правил.

Управління у справах громадянства та міграції Латвії (PMLP) видало шість приписів про виїзд громадянам Росії, які не виконали вимог закону про імміграцію та не подали жодних документів на отримання тимчасового посвідки на проживання, повідомляє DW.

Голова PMLP Майра Розе зазначила, що двоє з них уже залишили країну.

Зазначається, що це перший випадок, коли латвійські чиновники видають розпорядження про виїзд на підставі нових міграційних правил, які були запроваджені восени 2022 року у відповідь на повномасштабне військове вторгнення РФ до України.

Відповідно до поправок до закону про імміграцію, термін дії постійних ВНЖ у Латвії для громадян Росії закінчився у вересні 2023 року. Для подальшого легального перебування в країні власники російських паспортів мали подати заявку на набуття статусу постійного жителя ЄС, підтвердивши знання державної мови на рівні A2 та наявність фінансових коштів. На цю процедуру їм виділили два роки, проте протягом цього часу громадяни РФ були зобов'язані отримати хоча б тимчасовий ВНП. Ті, хто не зробив жодних кроків у цьому напрямку, отримали листи із закликами залишити країну.

Глава міграційного відомства наголосила, що у Латвії проживає близько 1000 осіб з російськими паспортами, яких може торкнутися депортація. За її даними, п'ята частина з них уже залишила країну. Ще майже два десятки росіян послалися на поважні причини, які дозволяють їм залишитись у Латвії. Вони можуть не складати іспит з латиської мови та подати документи на отримання тимчасового ВНП до 31 березня 2024 року. Всіх інших за останнім заявленим місцем проживання відвідають прикордонники і при необхідності депортують.

Російська меншість у Латвії становить близько чверті від 1,9 млн жителів країни. Більшість – іммігранти часів Радянського Союзу та його нащадки. Багато з них – особливо літні люди – не є латвійськими громадянами і мають паспорти негромадян. Цей документ видавався колишнім громадянам СРСР та їхнім дітям, які проживали в країні, і не отримали після розпаду Радянського Союзу громадянства Латвії або іншої держави.

Нещодавно Латвія продовжила заборону на в’їзд для громадян РФ ще на рік. Уряд Латвії вирішив не скасовувати зоброну для росіян. Також країна остаточно заборонила ввезення овочів, фруктів та зернових з Росії.