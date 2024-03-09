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Байден готовий підписати закон про заборону TikTok, Трамп проти

Республіканець не хоче, щоб через обмеження доступу до китайської соцмережі зросли прибутки Facebook та Instagram.

Байден готовий підписати закон про заборону TikTok, Трамп проти
Фото: EPA/UPG

Президент США Джо Байден заявив, що в разі потрапляння на його стіл закону про можливу заборону соціальної мережі TikTok, він поставить під ним свій підпис.

Як повідомляє Reuters, господар Білого дому не має заперечень до ініціативи конгресменів змусити китайську компанію ByteDance упродовж пів року продати популярний сервіс коротких відео. В разі відмови американські законодавці хочуть закрити доступ до TikTok на території країни, адже вважають, що з його допомогою уряд Китаю збирає інформацію про громадян США. 

Проти ймовірної заборони соцмережі виступив опонент Байдена на прийдешніх виборах Дональд Трамп. Щоправда причина у республіканця особиста. На думку мільярдера, заборона TikTok призведе до подвоєння прибутку інших популярних мереж - Facebook та Instagram, які належать компанії Meta. Трамп має образу на бізнес Марка Цукерберга через те, що після штурму Капітолію у січні 2021 року його акаунти у цих мережах були заблоковані.

  • Законопроєкт про потенційну заборону TikTok поки що пройшов лише першу стадію ухвалення - отримав підтримку у профільному комітеті Палати представників.
  • За інформацією Reuters, китайським сервісом відео користуються 170 мільйонів американців.
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