Люксембург оголосив про приєднання до чеської ініціативи із закупівлі снарядів для України

"Це буде частиною наших спільних зусиль щодо надання Україні таких необхідних можливостей у боротьбі з російським агресором", заявила міністерка оборони країни.

Люксембург приєднується до чеської ініціативи із закупівлі артилерійських боєприпасів на підтримку України.

Про це заявила міністерка оборони країни Юріко Бакес.

Як ідеться в її дописі в соцмережі Х, "це буде частиною наших спільних зусиль щодо надання Україні таких необхідних можливостей у боротьбі з російським агресором".

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