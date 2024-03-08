Люксембург оголосив про приєднання до чеської ініціативи із закупівлі снарядів для України

Люксембург приєднується до чеської ініціативи із закупівлі артилерійських боєприпасів на підтримку України.
Про це заявила міністерка оборони країни Юріко Бакес.
Як ідеться в її дописі в соцмережі Х, "це буде частиною наших спільних зусиль щодо надання Україні таких необхідних можливостей у боротьбі з російським агресором".
Про які снаряди йде мова
- Минулого місяця президент Чехії Петр Павел під час виступу на панельній дискусії за участі керівників 5 держав-членів ЄС у Мюнхені заявив, що Чехія знайшла спосіб дістати 800 тисяч снарядів для України, але потребує фінансування для цього.
- За словами Павела, знайшли пів мільйона снарядів калібру 155 мм і 300 тисяч снарядів калібру 122 мм.
- Глава уряду Чехії Петр Фіала повідомив, що 15 європейських країн підтримують чеську ініціативу щодо закупівлі снарядів для України за межами Європи, зокрема, Латвія і Бельгія.
- 7 березня Петр Павел повідомив, що гроші для закупівлі 800 тисяч боєприпасів для України вже зібрали. Чехія повідомить всі держави ЄС, які беруть участь, щодо графіку і наступних кроків.