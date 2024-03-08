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Люксембург оголосив про приєднання до чеської ініціативи із закупівлі снарядів для України

"Це буде частиною наших спільних зусиль щодо надання Україні таких необхідних можливостей у боротьбі з російським агресором",  заявила міністерка оборони країни.

Люксембург оголосив про приєднання до чеської ініціативи із закупівлі снарядів для України
міністерка оборони Люксембургу Юріко Бакес
Фото: Х/Direction de la défense

Люксембург приєднується до чеської ініціативи із закупівлі артилерійських боєприпасів на підтримку України.

Про це заявила міністерка оборони країни Юріко Бакес. 

Як ідеться в її дописі в соцмережі Х, "це буде частиною наших спільних зусиль щодо надання Україні таких необхідних можливостей у боротьбі з російським агресором".

Про які снаряди йде мова

  • Минулого місяця президент Чехії Петр Павел під час виступу на панельній дискусії за участі керівників 5 держав-членів ЄС у Мюнхені заявив, що Чехія знайшла спосіб дістати 800 тисяч снарядів для України, але потребує фінансування для цього.
  • За словами Павела, знайшли пів мільйона снарядів калібру 155 мм і 300 тисяч снарядів калібру 122 мм.
  • Глава уряду Чехії Петр Фіала повідомив, що 15 європейських країн підтримують чеську ініціативу щодо закупівлі снарядів для України за межами Європи, зокрема, Латвія і Бельгія.
  • 7 березня Петр Павел повідомив, що гроші для закупівлі 800 тисяч боєприпасів для України вже зібрали. Чехія повідомить всі держави ЄС, які беруть участь, щодо графіку і наступних кроків.
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