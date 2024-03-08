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Унаслідок учорашнього удару по Сумах загинули двоє, 26 постраждали

Ворог пошкодив школу і декілька медичних закладів. 

Унаслідок учорашнього удару по Сумах загинули двоє, 26 постраждали
Наслідки удару по Сумах
Фото: Сумська обласна військова адміністрація

Унаслідок учорашнього удару по місту Суми загинули двоє людей. Загалом постраждали 26 містян.

Шістьох довелося госпіталізувати. Про це повідомили в ОВА в Facebook.

"Пошкоджено приміщення школи, центральної міської лікарні, обласного центру екстреної медичної допомоги, водоканалу. Всього вибито (орієнтовно) 135 вікон, 10 дверей", – йдеться у повідомленні.

Аварійно-рятувальні роботи на місцях ударів завершили.

  • Учора вдень російська армія знову атакувала Суми. Били ракетами із авіації. До того ворог атакував місто днем раніше – росіяни вдарили по багатоповерхівці. 
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