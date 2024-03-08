Унаслідок учорашнього удару по Сумах загинули двоє, 26 постраждали

"Пошкоджено приміщення школи, центральної міської лікарні, обласного центру екстреної медичної допомоги, водоканалу. Всього вибито (орієнтовно) 135 вікон, 10 дверей", – йдеться у повідомленні.

Шістьох довелося госпіталізувати. Про це повідомили в ОВА в Facebook .

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