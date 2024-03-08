Унаслідок учорашнього удару по Сумах загинули двоє, 26 постраждали

Унаслідок учорашнього удару по місту Суми загинули двоє людей. Загалом постраждали 26 містян.
Шістьох довелося госпіталізувати. Про це повідомили в ОВА в Facebook.
"Пошкоджено приміщення школи, центральної міської лікарні, обласного центру екстреної медичної допомоги, водоканалу. Всього вибито (орієнтовно) 135 вікон, 10 дверей", – йдеться у повідомленні.
Аварійно-рятувальні роботи на місцях ударів завершили.
- Учора вдень російська армія знову атакувала Суми. Били ракетами із авіації. До того ворог атакував місто днем раніше – росіяни вдарили по багатоповерхівці.