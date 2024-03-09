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США збільшать персонал посольства у Києві та переглянуть обмеження на пересування дипломатів

Представники обох американських партій скаржилися, що дипломатична місія в Україні "обмежена в діях" через брак людей. 

США збільшать персонал посольства у Києві та переглянуть обмеження на пересування дипломатів
Фото: visaglobal.com.ua

Сполучені Штати мають намір збільшити дипломатичну присутність в Україні. Як повідомляє Foreign Policy, йдеться про розширення персоналу посольства у Києві та перегляд обмежень, які були запроваджені на час повномасштабної війни.

Якщо до вторгнення у столиці працювали понад 800 американських дипломатів, то наразі штат посольства налічує лише від 100 до 200 цивільних та військових. Їм заборонено пересуватися за межі Києва без спеціального дозволу Ради з безпеки Білого дому.

Представники обох партій у Конгресі вимагають збільшити кількість дипломатів - говорять про бодай 30-40 нових людей. Це, на переконання політиків, потрібно для допомоги Послу Бріджит Брінк пильніше стежити за наданою Вашингтоном Україні допомогою. Також конгресмени хочуть розширити межі вільних поїздок для дипломатів - принаймні на територію Київської області.

У Держдепартаменті США поки не коментують намір щодо посилення дипломатичної присутності. Безпеку американських дипломатів там називають "пріоритетом номер один", задля чого відомство "постійно моніторить ситуацію в Україні". 

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