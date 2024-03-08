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Демократи в Палаті представників проти альтернативного законопроєкту про допомогу Україні

Якщо відбудеться голосування за законопроєкт, що надійшов із Сенату, він набере понад 300 голосів, вважають демократи.

Демократи в Палаті представників проти альтернативного законопроєкту про допомогу Україні
Хакім Джеффріс
Фото: Пресслужба Хакіма Джеффріса

Демократи у Палаті представників налаштовані на підтримку законопроєкту з допомогою України, який надійшов із Сенату. Вони не погоджуються з альтернативним законопроєктом, запропонованим республіканцем Браяном Фіцпатріком.

Про це повідомляє Укрінформ.

“Єдиний шлях для того, щоби задовольнити потреби американського народу в національній безпеці – це щоби республіканці Палати представників внесли на голосування двопартійний масштабний законопроєкт про нацбезпеку, який надійшов із Сенату”, - сказав лідер демократів у нижній палаті конгресмен Хакім Джеффріс.

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Він наголосив, що в нижній палаті всі усвідомлюють, якщо таке голосування відбудеться, то документ набере понад 300 голосів.

“Настав час для республіканців у Палаті представників підтримати інтереси нацбезпеки американського народу та порвати з пропутінськими екстремістами MAGA у їхній партії”, - заявив Джеффріс.

За його словами, альтернативний законопроєкт, представлений республіканцем Браяном Фіцпатріком, не містить пакетів гуманітарної допомоги для країн, що страждають від війн по всьому світу.

Отже, хоч він і передбачає підтримку України, цей документ є “непрохідним” з точки зору демократів у Палаті представників.

Що було раніше

  • 13 лютого Сенат США підтримав законопроєкт, який передбачає допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню у $95 мільярдів, $60 млрд з яких – для України. Документ підтримали 70 сенаторів, проти були 29. "За" проголосували, зокрема, 22 сенатори-республіканці.

  • Законопроєкт мала схвалити Палата представників американського Конгресу, де більшість мають республіканці. Значна частина з них орієнтується на експрезидента Дональда Трампа, який критично висловлювався про цей законопроєкт. Вже наступного дня після схвалення сенатом спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що представники документ не ухвалять.

  • Пізніше Джонсон повідомив, що Палата представників повернеться до питання допомоги Україні, після вирішення питання фінансування американського уряду. Палата представників підтримала законопроєкт, який визначає фінансування для чверті урядових відомств до вересня.
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