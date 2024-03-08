Демократи в Палаті представників проти альтернативного законопроєкту про допомогу Україні

Якщо відбудеться голосування за законопроєкт, що надійшов із Сенату, він набере понад 300 голосів, вважають демократи.

Демократи у Палаті представників налаштовані на підтримку законопроєкту з допомогою України, який надійшов із Сенату. Вони не погоджуються з альтернативним законопроєктом, запропонованим республіканцем Браяном Фіцпатріком.

Про це повідомляє Укрінформ.

“Єдиний шлях для того, щоби задовольнити потреби американського народу в національній безпеці – це щоби республіканці Палати представників внесли на голосування двопартійний масштабний законопроєкт про нацбезпеку, який надійшов із Сенату”, - сказав лідер демократів у нижній палаті конгресмен Хакім Джеффріс.

Він наголосив, що в нижній палаті всі усвідомлюють, якщо таке голосування відбудеться, то документ набере понад 300 голосів.

“Настав час для республіканців у Палаті представників підтримати інтереси нацбезпеки американського народу та порвати з пропутінськими екстремістами MAGA у їхній партії”, - заявив Джеффріс.

За його словами, альтернативний законопроєкт, представлений республіканцем Браяном Фіцпатріком, не містить пакетів гуманітарної допомоги для країн, що страждають від війн по всьому світу.

Отже, хоч він і передбачає підтримку України, цей документ є “непрохідним” з точки зору демократів у Палаті представників.

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