Кемерон виступив проти відправки британських військ в Україну навіть для навчань

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив, що відправляти війська в Україну нерозумно навіть для проведення тренувальних місій, оскільки це "створить мішені для Путіна".
Про це пише Європейська правда із посиланням на інтерв’ю британськтого прем’єра виданню Sueddeutsche Zeitung.
Відповідаючи на запитання, чи вважає він розумним виключати можливість відправки військ в Україну в нинішній ситуації, Кемерон відповів: "Тренувальні місії краще проводити за межами країни. У Великій Британії ми підготували 60 тисяч українських солдатів".
На думку Кемерона, розміщення іноземної місії в Україні створить мішені для Росії.
"Ми повинні уникати створення очевидних цілей для Путіна", – додав очільник британського МЗС.
- Тим часом міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне заявив, що його країна ініціює створення альянсу країн, відкритих для потенційного відправки західних військ в Україну, поглиблюючи при цьому суперечності з Німеччиною.
- Наприкінці лютого президент Франції Еммануель Макрон заявив, що європейські держави можуть надіслати війська в Україну, але попередив, що на даному етапі немає консенсусу, бо союзники погодилися докладати більше зусиль, аби швидше доставити боєприпаси.
- Згодом заяви-спростування почали з'являтися від лідерів інших європейських держав (Швеції, Польщі, Чехії), які взяли участь у паризькому саміті.
- Також глава НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс не планує відправляти свої війська в Україну. Він зазначив, що "союзники з НАТО надають Україні безпрецедентну підтримку".