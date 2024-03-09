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Кемерон виступив проти відправки британських військ в Україну навіть для навчань

За його словами, не слід створювати "мішені для Путіна".

Кемерон виступив проти відправки британських військ в Україну навіть для навчань
Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон у Варшаві, 15 лютого 2024 року

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив, що відправляти війська в Україну нерозумно навіть для проведення тренувальних місій, оскільки це "створить мішені для Путіна".

Про це пише Європейська правда із посиланням на інтерв’ю британськтого прем’єра виданню Sueddeutsche Zeitung.

Відповідаючи на запитання, чи вважає він розумним виключати можливість відправки військ в Україну в нинішній ситуації, Кемерон відповів: "Тренувальні місії краще проводити за межами країни. У Великій Британії ми підготували 60 тисяч українських солдатів".

На думку Кемерона, розміщення іноземної місії в Україні створить мішені для Росії.

"Ми повинні уникати створення очевидних цілей для Путіна", – додав очільник британського МЗС.

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