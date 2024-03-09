Джо Байден розкритикував зустріч Орбана і Трампа

Трамп і Орбан під час зустрічі у Флориді

Президент США Джо Байден розкритикував зустріч свого суперника на виборах Дональда Трампа з угорським прем’єром Віктором Орбаном і сказав, що очільник угорського уряду "шукає диктатури".

Про це пише Politico.

"Ви знаєте, з ким він (Трамп – ред.) зустрічається сьогодні в Мар-а-Лаго? З Орбаном з Угорщини, який чітко заявив, що не вважає, що демократія працює, і шукає диктатури", – заявив Байден під час передвиборчого виступу у Пенсильванії.

Він додав, що що бачить майбутнє, "в якому ми захищаємо демократію, а не применшуємо її".

Орбан зустрівся із Трампом у штаті Флорида, де обговорили "широке коло питань, що стосуються Угорщини та Сполучених Штатів, зокрема першорядну важливість міцних та безпечних кордонів для захисту суверенітету кожної країни".

Після зустрічі Орбан вкотре розхвалив Трампа, заявивши, що якби той повернувся до влади, "світ став би кращим".