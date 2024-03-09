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Джо Байден розкритикував зустріч Орбана і Трампа

Діючий президент США заявив, що угорський прем’єр шукає диктатури.

Джо Байден розкритикував зустріч Орбана і Трампа
Трамп і Орбан під час зустрічі у Флориді
Фото: EPA/UPG

Президент США Джо Байден розкритикував зустріч свого суперника на виборах Дональда Трампа з угорським прем’єром Віктором Орбаном і сказав, що очільник угорського уряду "шукає диктатури".

Про це пише Politico.

"Ви знаєте, з ким він (Трамп – ред.) зустрічається сьогодні в Мар-а-Лаго? З Орбаном з Угорщини, який чітко заявив, що не вважає, що демократія працює, і шукає диктатури", – заявив Байден під час передвиборчого виступу у Пенсильванії.

Він додав, що що бачить майбутнє, "в якому ми захищаємо демократію, а не применшуємо її".

Орбан зустрівся із Трампом у штаті Флорида, де обговорили "широке коло питань, що стосуються Угорщини та Сполучених Штатів, зокрема першорядну важливість міцних та безпечних кордонів для захисту суверенітету кожної країни".

Після зустрічі Орбан вкотре розхвалив Трампа, заявивши, що якби той повернувся до влади, "світ став би кращим".

  • Трамп та Орбан вже давно підтримують приязні відносини. Колишній президент США заявляв, що Орбан “зробив величезну роботу” і його “поважають у всій Європі”. 
  • Зокрема, на Анталійському дипломатичному форумі в Туреччині Орбан припустив, що в разі перебування Трампа в Овальному кабінеті війна б "взагалі не сталася".  Він назвав Трампа "єдиним шансом на мир в Україні"
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