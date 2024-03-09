Папа Франциск заявив, що Україна повинна "мати мужність підняти білий прапор" переговорів

Він сказав, що потрібно шукати країну-посередника для переговорів.

Папа Римський Франциск сказав, що Україна повинна мати, за його словами, "мужність підняти білий прапор переговорів" і домовитися про припинення війни з Росією.

Таку заяву він зробив в інтерв’ю швейцарському італомовному мовнику RSI ще на початку лютого цього року, за місяць до того, як президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган запропонував прийняти мирні переговори між Україною та Росією. Проте текстова версія з’явилася лише 9 березня, передає Reuters.

"Я вірю, що ті, хто бачать ситуацію, ті, хто думають про людей, ті, хто має сміливість підняти білий прапор і вести переговори, сильніші. І сьогодні про це можна домовитися за допомогою міжнародних сил. Слово вести переговори – сміливе слово", – сказав Папа Франциск.

Також він заявив, що потрібно шукати країну-посередника для переговорів, наприклад, Туреччину.

"Вам соромно, але скількома смертями це закінчиться? Вчасно домовляйтеся, шукайте якусь країну, щоб виступити посередником. Сьогодні, наприклад, у війні в Україні, є багато охочих виступити посередниками. Туреччина запропонувала себе для цього та інші", – заявив Папа.

Ватикан і війна в Україні