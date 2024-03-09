Папа Франциск заявив, що Україна повинна "мати мужність підняти білий прапор" переговорів

Папа Римський Франциск сказав, що Україна повинна мати, за його словами, "мужність підняти білий прапор переговорів" і домовитися про припинення війни з Росією.
Таку заяву він зробив в інтерв’ю швейцарському італомовному мовнику RSI ще на початку лютого цього року, за місяць до того, як президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган запропонував прийняти мирні переговори між Україною та Росією. Проте текстова версія з’явилася лише 9 березня, передає Reuters.
"Я вірю, що ті, хто бачать ситуацію, ті, хто думають про людей, ті, хто має сміливість підняти білий прапор і вести переговори, сильніші. І сьогодні про це можна домовитися за допомогою міжнародних сил. Слово вести переговори – сміливе слово", – сказав Папа Франциск.
Також він заявив, що потрібно шукати країну-посередника для переговорів, наприклад, Туреччину.
"Вам соромно, але скількома смертями це закінчиться? Вчасно домовляйтеся, шукайте якусь країну, щоб виступити посередником. Сьогодні, наприклад, у війні в Україні, є багато охочих виступити посередниками. Туреччина запропонувала себе для цього та інші", – заявив Папа.
Ватикан і війна в Україні
- У травні минулого року Папа Римський Франциск заявив, що Ватикан бере участь у миротворчій місії, щоби спробувати покласти край війні Росії проти України.
- Згодом під час поїздки до Італії та Ватикану Володимир Зеленський зустрівся з Папою Франциском і попросив засудити російські злочини в Україні. Також глава держави запропонував Папі Римському долучитися до реалізації української «формулу миру».
- Наприкінці травня минулого року стало відомо, що миротворчу місію в Україні очолить кардинал Маттео Дзуппі, архиєпископ Болоньї та голова Італійської Єпископської Конференції. На початку червня він відвідав Київ і зустрівся з президентом України.
- Далі Дзуппі відвідав Москву і зустрівся із радників Путіна Юрієм Ушаковим і главою російської православної церкви патріархом Кирилом.
- Потім кардинал вирушив до Вашингтона для «взаємообміну ідеями та думками щодо трагічної теперішньої ситуації».
- У жовтні минулого року Ватикан заявив, що готовий підтримувати складові “формули миру” щодо гуманітарної підтримки й повернення українських полонених і дітей додому.
- На початку 2024 року Папа Римський вперше публічно звинуватив Росію у веденні повномасштабної війни проти України.