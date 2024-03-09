​Попередник, старість, Україна, мільярдери та аборти. Про що президент Байден говорив у Конгресі

Упродовж 67-хвилинної жорстко критикував Дональда Трампа, перелічив економічні досягнення своєї адміністрації, пообіцяв підняти податки для багатих та повернути конституційне право жінок ухвалювати рішення щодо переривання вагітності, закликав Конгрес підтримати Україну та виклав своє бачення розв’язання ізраїльсько-палестинського конфлікту.

Фото: EPA/UPG

Старість

Мабуть головне завдання, що стояло перед очільником Білого дому та його командою, окрім, власне, презентації виборяих обіцянок – продемонструвати виборцям, що 81-річний президент перебуває у хорошому тонусі та спроможний виконувати свої функції. Вік Джозефа Байдена є, мабуть, головною проблемою його виборчої кампанії: за даними опитування Bloomberg News/Morning Consult, вісім з десяти виборців у ключових штатах вважають, що чинний президент США надто старий для ще однієї каденції. Дискусії на цю тему особливо загострилися після звіту спецпрокурора США Роберта Гура у справі про неналежне зберігання секретних документів, в якому Байдена охарактеризували як «доброзичливого, літнього чоловіка з поганою пам’яттю».

І з таким завданням президент США впорався непогано: його виступ був доволі енергійним, емоційним, він вдало і доречно жартував (після стартових овацій заявив: «Якби я був розумний, то пішов би додому вже зараз»), реагував на шпильки від опонентів, апелював до них і кілька разів змусив аплодувати собі стоячи навіть республіканців, зокрема, спікера Палати представників Майка Джонсона.

Фото: EPA/UPG Лідери Палати представників аплодують прем'єру Швеції

Власне до теми свого віку Джозеф Байден звернувся у самому фіналі промови, де протиставив себе, мудрого і старого («коли досягаєш мого віку, деякі речі стають зрозумілішими, ніж будь-коли»), що прагне вести Америку у майбутнє, «деяким іншим людям мого віку» (Дональду Трампу 77 років), які, мовляв, тягнуть країну у минуле: «Мої співвітчизники, американці, проблема, яка стоїть перед нашою нацією, полягає не в тому, скільки нам років, а в тому, скільки років нашим ідеям».

Трамп і Путін

Під час звернення до Конгресу президент Байден менш за все нагадував «доброзичливого чоловіка». Він агресивно нападав на Дональда Трампа, 13 разів згадавши «свого попередника», втім, жодного разу не назвавши його імені.

«Моя мета сьогодні – розбудити Конгрес і попередити американський народ, бо зараз не звичайний момент: з часів президента Лінкольна та громадянської війни свобода та демократія не зазнавали таких загроз, як нині, – заявив Байден. – Що робить наш момент рідкісним, так це те, що свобода і демократія перебувають під загрозою водночас як удома, так і за кордоном».

Зовнішньою загрозою президент США очікувано назвав Путіна. «Якщо хтось у цій залі думає, що Путін зупиниться на Україні, запевняю вас, він цього не зробить, – застеріг він. – Але Україна може зупинити Путіна, якщо ми підтримаємо Україну та надамо зброю, необхідну їй для захисту».

Внутрішньою ж, на думку Байдена є «колишній президент-республіканець, який каже Путіну: «Роби все, що хочеш».

«Колишній американський президент дійсно сказав це, схиляючись перед російським лідером, – додав Байден. – Це обурливо. Це небезпечно. Це неприйнятно».

Трамп і Путін під час саміту G20 в Японії, червень 2019 року

Сам він пообіцяв, що на відміну від попередника, перед Путіним не схилиться.

Згадав президент Байден і про відповідальність Трампа за події 6 січня 2021-го – у той день прихильники 45-го президента увірвалися в будівлю Конгресу США, протестуючи проти його програшу на виборах.

«Мій попередник і деякі з вас тут прагнуть поховати правду про 6 січня, – звернувся Байден до республіканців. – Час сказати правду і поховати брехню. І ось найпростіша істина: не можна любити свою країну лише тоді, коли ти перемагаєш».

Аборти, ЕКЗ і women power

Дісталося Дональду Трампу і за підтримку консервативних ініціатив у сфері репродуктивної свободи, які президент Байден (до слова – католик) назвав «черговим наступом на свободу». Президент США поклав на свого попередника відповідальність за скасування Верховним Судом США рішення 1973 року у справі «Ро проти Вейда». Згадане рішення передбачало, що Конституція США захищає право жінки на аборт, після його скасування у 2022 році окремі штати почали регулювати такі питання на власний розсуд.

Команда Байдена запросила у якості гостей соціальну працівницю з Алабами, яка планувала завагітніти завдяки ЕКЗ (екстракорпорального запліднення), однак верховний суд її штату заборонив такі процедури, та мешканку Техасу, яка була змушена переїхати в інший штат, щоб зробити аборт через медичні показання. (Запрошення гостей, які «ілюструють» певні аспекти промови – давня традиція цього дійства. Олена Зеленська мала бути у фокусі уваги у частині виступу, що стосувався підтримки України).

«Багато хто з вас у цій залі та мій попередник обіцяють ухвалити національну заборону репродуктивної свободи. Боже мій, які свободи ви заберете далі?» – звернуся Байден до республіканської частини зали, додавши, що його опоненти «не мають уявлення про владу жінок в Америці».

«Соціалка» для середнього класу і високі податки для багатих та корпорацій

Частина промови, що стосувалася економіки та «соціальної справедливості», була, мабуть, найбільш об'ємною.

«Я успадкував економіку, яка була на межі. Зараз нашій економіці позаздрить весь світ», – виголосив президент США, перелічивши далі свої здобутки: найнижчий за 50 років рівень безробіття, найнижча у світі інфляція (3%),16 мільйонів американців відкрили власний малий бізнес, 800 тисяч нових робочих місць на виробництві.

Фото: EPA/UPG

Оголосивши, що не «Уолл-стріт не створив цю країну», а середній клас, а його, у свою чергу породили профспілки, президент США повідомив, що «сповнений рішучості змінити ситуацію так, щоб середній клас почувався добре, бідні мали шлях угору, а заможні як і раніше процвітали». Для цього він запропонував типовий пакет обіцянок лівого політика: ліки мають бути дешевими, пільги на оплату медичного страхування – постійними, ставки по іпотечних кредитах – низькими, як і вартість орендної плати на житло, дошкільні заклади для усіх, полегшення доступу незаможних до вищої освіти та більші зарплати вчителям державних шкіл. (До болю нагадало обіцянки окремих українських борців за все ту ж «соціальну справедливість»).

Щоб скоротити дефіцит бюджету на 3 трильйони доларів на рік, Байден запропонував «змусити великі корпорації та дуже багатих нарешті заплатити свою справедливу частку»: підвищити корпоративний мінімальний податок до 21%, скасувати податкові пільги для фармацевтичних та нафтових корпорацій і власників приватних літаків.

«В Америці 1000 мільярдерів. Ви знаєте, яка середня ставка федерального податку для цих мільярдерів? 8,2%, – емоційно говорив глава Білого дому під схвальні вигуки лівого крила своєї партії. – Це набагато менше, ніж платить переважна більшість американців. Жоден мільярдер не повинен платити нижчий податок, ніж вчитель, санітар, медсестра!. Ось чому я запропонував мінімальний податок у розмірі 25% для мільярдерів. Лише 25%. Це залучить 500 мільярдів доларів протягом наступних 10 років». За задумом президента Байдена це дозволить мільйонам американців отримати небачені для них раніше соціальні блага: доступний догляд за дітьми та літніми людьми і оплачувані відпустки.

Кордон, мігранти і зброя

Після соціальних благ настала черга однієї зі стрижневих тем виборчої кампанії Дональда Трампа – безпеки кордонів та боротьбі з нелегальною міграцією. Президент США нагадав, що на розгляді нижньої палати перебуває «найжорсткіший набір реформ щодо безпеки кордонів, який ми коли-небудь бачили» і що його ухвалення блокує особисто все той же попередник.

Виступ перервала представниця Республіканської партії, палка прихильниця Трампа Марджорі Тейлор Грін, яка нагадала про гучне вбивство студентки нелегальним мігрантом, Джозеф Байден висловив співчуття її рідним і заявив, що законні громадяни скоюють тисячі таких убивств.

«Я не буду демонізувати іммігрантів, кажучи, що вони «отруюють кров нашої країни», – процитував він свого попередника.

Далі він знову згадав про Дональда Трампа, зокрема, про те, що в час його президентства кількість вбивств у США зросла на 30%, а от зараз, мовляв, насильницькі злочини впали до одного з найнижчих рівнів за понад 50 років. І про те, що він, на відміну від все того ж попередника, виступає за обмеження щодо обігу зброї, зокрема заборони штурмової зброї та магазинів великої ємності.

Ізраїль і Палестина

Позиція Байдена щодо ізраїльсько-палестинського конфлікту, загалом, не надто подобається лівому флангу його власної партії. І під час виступу з посланням, президент США, схоже, апелював саме до нього. Нагадавши про різанину, влаштовану ХАМАС і про те, що Ізраїль має право переслідувати цю терористичну організацію, Джозеф Байден заявив, що саме Ізраїль несе «фундаментальну відповідальність за захист невинних цивільних осіб у Газі», де уже убиті понад 30 тисяч палестинців, більшість з яких не мали стосунку до ХАМАС.

Очільник Білого дому оголосив, що армія США встановить тимчасовий причал на узбережжі Гази для прийому кораблів з гуманітарними вантажами. з продовольством, водою, ліками та тимчасовими притулками.

Фундаментальне ж вирішення проблеми, на його думку, є «рішення про дві держави».

Фото: EPA/UPG

«Немає іншого шляху, який гарантував би Ізраїлю безпеку та демократію. Немає іншого шляху, який гарантував би палестинцям жити в мирі та гідності. Немає іншого шляху, який гарантував би мир між Ізраїлем та всіма його арабськими сусідами, включаючи Саудівську Аравію», – наголосив Джозеф Байден.

Китай

Ближче до фіналу тривалої промови президент США згадав і про головного конкурента на глобальній арені – Китай.

«Упродовж багатьох років я чув від своїх друзів-республіканців та багатьох інших, що Китай зростає, а Америка відстає. Це вже в минулому, – запевнив він. – Америка піднімається. У нас найкраща економіка у світі. І наш дефіцит торгівлі з Китаєм впав до найнижчої позначки за понад десять років… Ми хочемо конкуренції з Китаєм, але не конфлікту. І маємо сильнішу позицію, щоб виграти змагання проти Китаю чи будь-кого іншого».

Фото: EPA/UPG

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Промова президента Джозефа Байдена у Конгресі була, фактично, презентацією головних пунктів порядку денного своєї виборчої кампанії. У якій знайшлося місце і не згаданим у цьому тексті проблемам довкілля, небезпеці та перспективам штучного інтелекту чи правам трансгендерів. Не було у ній, однак, спроб сподобатися поміркованим виборцям свого конкурента. Команда чинного президента США, як і штаб Дональда Трампа, розпочали кампанію з мобілізації радикальнішої частини своїх прихильників, ігноруючи (поки що в усякому разі) поміркованих центристів. І це створює додаткові ризики для внутрішньополітичного життя нашого головного партнера: розкол, спричинений президентською кампанією 2020-го, буде лише поглиблюватися.