Фінляндія заборонила автомобілі з російськими номерами

Водіям дали тиждень, щоб вивезти їх з країни.

Автомобілі з російськими номерами потрібно вивезти з Фінляндії до наступної суботи, 16 березня.

Про це повідомив керівник відділу контролю Митної служби країни Самі Ракшіт, передає інформагентство Yle.

Ракшіт назвав "складним" питання про те, що станеться з російськими автомобілями після цієї дати. Представники влади оцінюватимуть підстави, чому автомобіль все ще в країні, як довго він тут пробув, і чи пройшли його власники всі необхідні формальності.

Більш докладний план дій щодо цього наразі розробляють.