Фінляндія заборонила автомобілі з російськими номерами

Автомобілі з російськими номерами потрібно вивезти з Фінляндії до наступної суботи, 16 березня.
Про це повідомив керівник відділу контролю Митної служби країни Самі Ракшіт, передає інформагентство Yle.
Ракшіт назвав "складним" питання про те, що станеться з російськими автомобілями після цієї дати. Представники влади оцінюватимуть підстави, чому автомобіль все ще в країні, як довго він тут пробув, і чи пройшли його власники всі необхідні формальності.
Більш докладний план дій щодо цього наразі розробляють.
- У вересні 2023 року у Фінляндії набула чинності заборона на в'їзд легкових автомобілів із російськими номерами. Тоді в уряді уточнювали, що російські автомобілі, які вже знаходяться в країні, повинні залишити її територію протягом шести місяців, інакше такі транспортні засоби можуть бути конфісковані.
- Литовська митниця також попередила, що автомобілі з російськими реєстраційними номерами повинні залишити Литву та всю територію Євросоюзу до 11 березня 2024 року. Виняток стосується громадян РФ, які прямують транзитом до або з Калінінградської області на зареєстрованих у Росії транспортних засобах.