Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Чехія та Словаччина не проводитимуть спільні засідання урядів через Лаврова (оновлено)
Чехія та Словаччина не проводитимуть спільні засідання урядів через Лаврова (оновлено)
Кандидат на посаду судді Конституційного суду не зміг назвати дату прийняття Конституції
Кандидат на посаду судді Конституційного суду не зміг назвати дату прийняття Конституції
Палата представників США схвалила виділення 460 мільярдів доларів для уряду
Палата представників США схвалила виділення 460 мільярдів доларів для уряду
Росія знову вдарила по місту Суми. Пошкоджено школу і медичні заклади (доповнено)
Росія знову вдарила по місту Суми. Пошкоджено школу і медичні заклади (доповнено)
Росіяни вдарили по полігону рятувальників у Харківській області
Росіяни вдарили по полігону рятувальників у Харківській області
Чечня купує українських полонених у підрозділів росіян, щоб вимінювати їх на своїх
Чечня купує українських полонених у підрозділів росіян, щоб вимінювати їх на своїх
Суд визнав реквізиторку винною у вбивстві українки Галини Гатчінс
Суд визнав реквізиторку винною у вбивстві українки Галини Гатчінс
Урятуватися з Маріуполя. «Обирай не хату — обирай сусідів»
Урятуватися з Маріуполя. «Обирай не хату — обирай сусідів»
ГоловнаПолітика

Прем'єр-міністр Латвії Евіка Сіліня порівняла Росію з непередбачуваним алкоголіком

Вона зауважила, що сусідні країни повинні це усвідомлювати.

Прем'єр-міністр Латвії Евіка Сіліня порівняла Росію з непередбачуваним алкоголіком
Прем’єр-міністр Латвії Евіка Сіліня
Фото: EPA/UPG

Прем'єр-міністр Латвії Евіка Сіліня заявила, що Росія – це як алкоголік, поведінку якого ніколи не можна передбачити, повідомляє "Європейська правда".

"Ми живемо поруч із сусідом, який, можна сказати, як такий собі алкоголік або наркоман, дії якого ми не можемо прогнозувати", – зазначила Евіка Сіліня.

Вона зауважила, що сусідні країни повинні це усвідомлювати.

Також Евіка Сіліня повідомила, що Латвія дотримується чіткого плану щодо зміцнення кордонів з РФ та Білоруссю.

"Ми зміцнюємо себе, щоб наші оборонні спроможності були єдині по всій Балтії. І ці візуальні зміни фактично видно вже зараз і буде видно ще більше цього року", – підкреслила прем'єр-міністр.

Тим часом Латвія долучилася до чеської ініціативи із закупівлі 800 тисяч снарядів для України. За словами міністра оборони Чехії, це найважливіша можливість перемогти Росію.

Минулого місяця видання The Washington Post повідомило, що країни Східної Європі планують мінувати можливі шляхи наступу Росії. Уряди балтійських країн домовились будувати Балтійську лінією оборони.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies