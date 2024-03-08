Прем'єр-міністр Латвії Евіка Сіліня порівняла Росію з непередбачуваним алкоголіком

Вона зауважила, що сусідні країни повинні це усвідомлювати.

Прем'єр-міністр Латвії Евіка Сіліня заявила, що Росія – це як алкоголік, поведінку якого ніколи не можна передбачити, повідомляє "Європейська правда".

"Ми живемо поруч із сусідом, який, можна сказати, як такий собі алкоголік або наркоман, дії якого ми не можемо прогнозувати", – зазначила Евіка Сіліня.

Вона зауважила, що сусідні країни повинні це усвідомлювати.

Також Евіка Сіліня повідомила, що Латвія дотримується чіткого плану щодо зміцнення кордонів з РФ та Білоруссю.

"Ми зміцнюємо себе, щоб наші оборонні спроможності були єдині по всій Балтії. І ці візуальні зміни фактично видно вже зараз і буде видно ще більше цього року", – підкреслила прем'єр-міністр.

Тим часом Латвія долучилася до чеської ініціативи із закупівлі 800 тисяч снарядів для України. За словами міністра оборони Чехії, це найважливіша можливість перемогти Росію.

Минулого місяця видання The Washington Post повідомило, що країни Східної Європі планують мінувати можливі шляхи наступу Росії. Уряди балтійських країн домовились будувати Балтійську лінією оборони.