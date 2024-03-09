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Невістка Трампа очолила національний комітет Республіканської партії

Організація відповідальна за фінансування виборчої кампанії - і може давати мільярдеру гроші на судові витрати.

Невістка Трампа очолила національний комітет Республіканської партії
Лара Трамп
Фото: BBC

Невістка експрезидента США Дональда Трампа Лара Трамп стала співголовою національного комітету Республіканської партії. На посаду голови обрано близького прихильника мільярдера Майкла Ветлі.

Як повідомляє Reuters, ці призначення дозволять Трампу контролювати орган, відповідальний за фінансування цьогорічної виборчої кампанії. Донька його сина Еріка Лара Трамп вже заявила, що "кожен пенні та кожен долар, які вдасться отримати, будуть спрямовані на те, щоб повернутися у Білий дім".

Деякі республіканці побоюються, що Трамп використає комітет для вирішення власних фінансових проблем. Експрезиденту нині доводиться чимало витрачати на судові справи, у яких він проходить у ролі обвинуваченого. Витрати на адвокатів та сплату штрафів вже сягнули сотень мільйонів доларів.

Ані Лара Трамп, ані Майкл Ветлі не робили заяв щодо того, чи візьме комітет на себе фінансування цих процесів. І така ситуація не приваблює спонсорів давати гроші на кампанію Трампа.

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