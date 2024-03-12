Європарламент подасть до суду на Єврокомісію через виплату Угорщині 10,2 млрд євро, − Politico

Йдеться про розблокування коштів ЄС для напередодні саміту, на якому прем’єр Угорщини Віктор Орбан погрожував зірвати спільну позицію блоку щодо виділення коштів для України.

Європейський парламент подасть до суду на Єврокомісію через виплату Угорщині 10,2 мільярда євро.

Про це пише Politico з посиланням на джерела.

Це сталося після того, як голова Комісії Урсула фон дер Ляєн у грудні минулого року суперечливо розблокувала кошти ЄС для Будапешта, які були заморожені через проблеми з корупцією та верховенством права.

Цей крок був зроблений напередодні вирішального саміту, на якому прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан погрожував зірвати спільну позицію ЄС щодо виділення коштів для України.

Комітет парламенту з юридичних питань зібрався за закритими дверима вчора ввечері, щоб прийняти рішення про подачу позову на виконавчу владу ЄС. На думку законодавців, ЄК порушило зобов’язання захищати гроші платників податків від нецільового використання.

Комітет підтримав позов 16 членами “за”, “проти” проголосував один його ультраправий член.

“У четвер лідери політичних груп зустрінуться на конференції, щоб дати остаточне зелене світло президенту Роберті Мецолі для подання до суду на Комісію до 25 березня”, − зазначає Politico.