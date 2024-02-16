Швеція готова надати Україні свої винищувачі Gripen, але після вступу до НАТО

Після повноцінного вступу до НАТО Швеція готова надати Україні сучасні винищувачі Gripen.
Про це заявив міністр оборони Швеції Пал Йонсон виданню Kyiv Independent.
“Щоб прийняти рішення, ми маємо бути повноправними членами НАТО та бути частиною статті 5. Це також рішення, яке має бути прийняте у співпраці з іншими”, - сказав Йонсон.
Він додав, що Україні потрібні винищувачі четвертого і п'ятого поколінь.
“Якщо ми так чи інакше можемо вам (Україні) допомогти, ми відкриті для цього", - сказав міністр.
Також Йонсон зауважив, що зусилля НАТО зосереджені на постачанні Україні винищувачів F-16. Нідерланди, Данія, Бельгія та Норвегія пообіцяли передати Україні частину своїх F-16.
“Але якщо ми можемо якось допомогти, ми також раді це розглянути”, - пообіцяв Йонсон.
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Навесні минулого року Міноборони Швеції повідомило, що українські пілоти матимуть можливість попрактикуватися у польотах на винищувачі Jas 39 Gripen. Також українці зможуть потренуватися на симуляторах.
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У серпні Володимир Зеленський на зустрічі зі шведським прем'єром Ульфом Крістерссоном заявив, що сторони "проговорили майбутні кроки щодо можливості відкрити тематику отримання шведських Gripen".
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Невдовзі стало відомо, що уряд Швеції мав доручити Збройним силам країни вивчити умови відправлення Gripen до України.
- Швеція не виключає надання Україні літаків Gripen, однак ухвалення відповідного рішення пов'язане зі вступом Королівства в НАТО, заявив міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрем.