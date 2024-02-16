Швеція готова надати Україні свої винищувачі Gripen, але після вступу до НАТО

Швеція розуміє важливість винищувачів четвертого і п'ятого поколінь для України.

Після повноцінного вступу до НАТО Швеція готова надати Україні сучасні винищувачі Gripen.

Про це заявив міністр оборони Швеції Пал Йонсон виданню Kyiv Independent.

“Щоб прийняти рішення, ми маємо бути повноправними членами НАТО та бути частиною статті 5. Це також рішення, яке має бути прийняте у співпраці з іншими”, - сказав Йонсон.

Він додав, що Україні потрібні винищувачі четвертого і п'ятого поколінь.

“Якщо ми так чи інакше можемо вам (Україні) допомогти, ми відкриті для цього", - сказав міністр.

Також Йонсон зауважив, що зусилля НАТО зосереджені на постачанні Україні винищувачів F-16. Нідерланди, Данія, Бельгія та Норвегія пообіцяли передати Україні частину своїх F-16.

“Але якщо ми можемо якось допомогти, ми також раді це розглянути”, - пообіцяв Йонсон.