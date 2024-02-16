Генштаб: Українські бійці відбили 27 атак росіян у районі Авдіївки та ще дві - біля Первомайського і Невельського

На Авдіївському напрямку українські бійці відбили 27 атак росіян у районі Авдіївки та ще дві атаки поблизу Первомайського та Невельського Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, продовжує спроби захопити місто.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загалом упродовж доби відбулось 70 бойових зіткнень. Росія завдала 8 ракетних та 49 авіаційних ударів, здійснила 84 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
Авіація сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу та зенітно-ракетному комплексу окупантів. Підрозділи ракетних військ вдарили по 3 районах зосередження особового складу, 2 районах вогневих позицій артилерії, 1 складу боєприпасів, 2 радіолокаційних станціях противника.
Ситуація на фронті станом на 18.00 16 лютого така:
- на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін;
- на Сіверському та Слобожанському ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Уди, Гатище Катеринівка Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Леонівка Чернігівської області; Середина-Буда, Кореньок, Студенок, Бояро-Лежачі, Кіндратівка, Біловоди, Велика Писарівка Сумської області;
- на Куп’янському ворог наступальних дій не проводив. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Синьківка, Петропавлівка, Іванівка Харківської області;
- на Лиманському Сили оборони відбили 8 атак поблизу населених пунктів Терни, Ямполівка, Торське Донецької області та Білогорівка Луганської області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ. Противник завдавав авіаційних ударів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області, Роздолівка, Терни Донецької області. Від ворожих артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області; Терни, Ямполівка, Торське Донецької області;
- на Бахмутському відбили 5 атак біля Богданівки, Іванівського, Андріївки Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення. Також противник завдав авіаційних ударів в районі населеного пункту Кліщіївка Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Калинівка, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка Донецької області;
- на Авдіївському окупанти завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Семенівка, Ласточкине Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали до 20 населених пунктів, серед них Авдіївка, Новобахмутівка, Бердичі, Ласточкине, Невельське Донецької області;
- на Мар’їнському Сили оборони продовжують стримувати ворога неподалік Георгіївки, Новомихайлівки Донецької області. Тут загарбники, за підтримки авіації, 7 разів намагалися прорвати оборону наших військ. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилися Красногорівка, Георгіївка, Побєда, Костянтинівка;
- на Новопавлівському ворог наступальних дій не проводив. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема Водяне, Золота Нива, Урожайне, Старомайорське Донецької області;
- на Запорізькому наступальних (штурмових) дій противника не відмічено. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Полтавка, Чарівне, Мала Токмачка, П’ятихатки, Кам’янське Запорізької області;
- у зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом були 2 спроби штурму позицій наших військ. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Ромашкове, Херсон, Дніпровське Херсонської області та Очаків Миколаївської області. Також противник обстріляв з реактивних систем залпового вогню Херсон.