Генштаб: Українські бійці відбили 27 атак росіян у районі Авдіївки та ще дві - біля Первомайського і Невельського

На Авдіївському напрямку українські бійці відбили 27 атак росіян у районі Авдіївки та ще дві атаки поблизу Первомайського та Невельського Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, продовжує спроби захопити місто.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загалом упродовж доби відбулось 70 бойових зіткнень. Росія завдала 8 ракетних та 49 авіаційних ударів, здійснила 84 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Авіація сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу та зенітно-ракетному комплексу окупантів. Підрозділи ракетних військ вдарили по 3 районах зосередження особового складу, 2 районах вогневих позицій артилерії, 1 складу боєприпасів, 2 радіолокаційних станціях противника.

Ситуація на фронті станом на 18.00 16 лютого така: