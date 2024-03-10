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Польські фермери тимчасово розблокували пункт пропуску «Краківець», — ДПСУ

З польської сторони у черзі залишаються 600 вантажівок.

Польські фермери тимчасово розблокували пункт пропуску «Краківець», — ДПСУ
Польські фермери блокують вулицю під час протесту в Щецині, 3 квітня 2023 року.
Фото: EPA/UPG

Польські фермери до 13 березня розблокували пункт пропуску «Краківець», попри це зі сторони Польщі у черзі залишаються 600 вантажівок. Триває блокування на інших п'ятьох пунктах пропуску, там у черзі близько 1300 вантажних автомобілів.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

За його словами попри те, що польські фермери розблокували ПП  «Краківець», на кордоні у черзі залишаються близько 600 вантажівок зі сторони Польщі. 

Також, на інших заблокованих пунктах пропуску у чергах стоять близько 1700 вантажівок зі сторони України. Найгіршою є ситуація на ПП «Ягодин» і «Шегині» ‒ там нульові показники проїзду.

За словами речника, водії змушені шукати об’їзні маршрути, тому наразі черги на кордонах зі Словаччиною, Угорщиною та Румунією збільшилися також.

  • З 9 лютого 2024 на території Польщі біля кордону з Україною тривають акції протесту фермерів на дорогах, які ведуть до пунктів пропуску. Головними вимогами протестувальників є заборона імпорту української агропродукції і відмова Польщі від Європейського зеленого курсу. По цьому деякі українські агротовари в Польщу йдуть лише транзитом. За цей час сталося п'ять випадків висипання українських агрокультур з вантажних вагонів на колії чи з вантажівок на дорогах.
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