Головне за суботу, 9 березня: понад 30 відбитих атак на донецькому напрямку, укріплення плацдарму на лівобережжі Дніпра

Сили оборони півдня вдень 9 березня повідомили, що в їхній операційній зоні не припиняється щоденна контрбатарейна боротьба. Хоча поточної доби ворог штурмових дій не вів, проте здійснював артилерійські та мінометні обстріли в районі Кринок.

“Наші воїни утримують позиції, здійснюють заходи з укріплення та розширення плацдарму на лівобережжі Дніпра”, – йдеться у повідомленні.

Водночас, як зазначається, окупанти активно проводять аеророзвідку, продовжують тиск артилерією, застосовують велику кількість ударних дронів різних типів, вперше за десять днів наважилися спрямувати керовану авіабомбу з літака тактичної авіації, вдаривши в середмістя Херсону по житловій п’ятиповерхівці. Постраждала 7-річна дитина.

В Азовському морі на бойовому чергуванні залишається один корабель ворожого флоту. В Чорному морі 4 добу чергування не фіксують. Ракетоносії вже 20 діб поспіль перебувають в пунктах базування.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що впродовж доби відбулось 58 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав 3 ракетних та 61 авіаційного удару, здійснив 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти інфраструктури.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 11 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 21 раз намагався прорвати оборону наших військ.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 9 березня – в нашій новині.

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Туск на зустрічі пообіцяв, що держава викупить у фермерів надлишки зерна, але невідомо, коли і скільки саме це коштуватиме. Також не виконають одну із вимог фермерів – закриття кордонів для товарів не із Європейського союзу. Зазначається, що протестувальники і влада не дійшли згоди.

"Відсутність угоди означає, що фермери не призупинять. Вони вже оголосили масову блокаду обласних і районних міст на 20 березня – і в більш жорсткій формі. Вони незадоволені переговорами, тому що, як вони кажуть, конкретики, яку виклав на стіл прем'єр-міністр, було недостатньо", – йдеться у матеріалі.

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