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На Донеччині сьогодні внаслідок російських обстрілів одна людина загинула та четверо поранені

Розпочато провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни.

На Донеччині сьогодні внаслідок російських обстрілів одна людина загинула та четверо поранені
Ілюстративне фото: окупанти
Фото: змі окупантів

На Донеччині сьогодні внаслідок російських обстрілів одна людина загинула та четверо поранені, повідомляє Офіс Генпрокурора. 

За даними слідства, 9 березня упродовж дня окупанти неодноразово відкривали вогонь з артилерії по населеним пунктам Донеччини.

Уранці російські війська обстріляли селище Очеретине Покровського району. Снаряд розірвався неподалік будинку 63-річного місцевого мешканця, який перебував на подвір’ї. Він зазнав осколкового поранення.

Пізніше окупанти атакували м. Часів Яр Бахмутського району. Від множинних осколкових поранень загинув 46-річний чоловік. 

О 15:30 відбувся обстріл с. Єлизаветівка Мар’їнської міської громади. Жінку 68 років з вогнепальним осколковим пораненням грудної клітини доставили до лікарні.

Також у цей час держава-агресора вдарила по с. Архангельське Очеретинської сільської громади. 57-річний чоловік отримав тілесні ушкодження.

О 17:20 окупанти завдали удару, ймовірно, з використанням РСЗВ «Ураган» по м. Українськ Селидівської ОТГ. Із мінно-вибуховою травмою і відкритим переломом гомілки до лікарні доставлено 29-річну постраждалу.

Пошкоджені багатоповерхівки та приватні домоволодіння.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині внаслідок отриманих поранень загинув 16-річний хлопець. Його 22-річний брат знаходиться в реанімації.

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