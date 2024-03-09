Розпочато провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни.

На Донеччині сьогодні внаслідок російських обстрілів одна людина загинула та четверо поранені, повідомляє Офіс Генпрокурора.

За даними слідства, 9 березня упродовж дня окупанти неодноразово відкривали вогонь з артилерії по населеним пунктам Донеччини.

Уранці російські війська обстріляли селище Очеретине Покровського району. Снаряд розірвався неподалік будинку 63-річного місцевого мешканця, який перебував на подвір’ї. Він зазнав осколкового поранення.

Пізніше окупанти атакували м. Часів Яр Бахмутського району. Від множинних осколкових поранень загинув 46-річний чоловік.

О 15:30 відбувся обстріл с. Єлизаветівка Мар’їнської міської громади. Жінку 68 років з вогнепальним осколковим пораненням грудної клітини доставили до лікарні.

Також у цей час держава-агресора вдарила по с. Архангельське Очеретинської сільської громади. 57-річний чоловік отримав тілесні ушкодження.

О 17:20 окупанти завдали удару, ймовірно, з використанням РСЗВ «Ураган» по м. Українськ Селидівської ОТГ. Із мінно-вибуховою травмою і відкритим переломом гомілки до лікарні доставлено 29-річну постраждалу.

Пошкоджені багатоповерхівки та приватні домоволодіння.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині внаслідок отриманих поранень загинув 16-річний хлопець. Його 22-річний брат знаходиться в реанімації.