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Укрзалізниця призначила додатковий поїзд із Київа до Трускавця

Квитки вже у продажу.

Укрзалізниця призначила додатковий поїзд із Київа до Трускавця
Фото: Facebook/Укрзалізниця

Укрзалізниця призначає додатковий поїзд №159/160 сполученням Київ — Трускавець, повідомляє пресслужба компанії. 

Поїзд відправиться з Києва 23 та 30 березня о 10:24, прибуде до Львова о 17:00 та до Трускавця — о 19:35.

З Трускавця поїзд відправиться також 23 та 30 березня о 8:26, зі Львова — о 10:55, та прибуде до Києва о 18:44.

Квитки вже у продажу в застосунку Укрзалізниці, в чат-ботах, на сайті та в касах вокзалів.

Нагадаємо, Укрзалізниця запускає новий міжнародний маршрут з Праги у співпраці з чеським перевізником RegioJet. Перший рейс вирушить 27 березня.

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