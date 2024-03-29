Закон про мобілізацію: чи ухвалять у цілому?
Закон про мобілізацію: чи ухвалять у цілому?
Фура із "сюрпризом": затримали далекобійника, який перевозив нелегалів через кордон
Фура із "сюрпризом": затримали далекобійника, який перевозив нелегалів через кордон
Посол Росії Сергій Андрєєв покинув територію Польщі, – МЗС Польщі
Посол Росії Сергій Андрєєв покинув територію Польщі, – МЗС Польщі
Генератори можуть стати в нагоді: Україна за крок до відключень електроенергії
Генератори можуть стати в нагоді: Україна за крок до відключень електроенергії
Зеленський: Росія готує новий наступ у травні-червні
Зеленський: Росія готує новий наступ у травні-червні
​У Польщі звільнили генерала, який допомагав навчати українських військових
​У Польщі звільнили генерала, який допомагав навчати українських військових
​​Удар по Криму в ніч на 24 березня. Це було вогненно
​​Удар по Криму в ніч на 24 березня. Це було вогненно
Демобілізація буде можлива після 36 місяців безперервної служби, – нардепи Комітету нацоборони
Демобілізація буде можлива після 36 місяців безперервної служби, – нардепи Комітету нацоборони
Ворог атакував Україну крилатими ракетами, БпЛА і "Кинджалами" (оновлено)
Ворог атакував Україну крилатими ракетами, БпЛА і "Кинджалами" (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

Україна повернула тіла 121 загиблого захисника

Після ідентифікації тіла оборонців передадуть родинам для гідного поховання.

Україна повернула тіла 121 загиблого захисника
Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

За результатами репатріаційних заходів Україна повернула 121 полеглого оборонця, повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. 

Зокрема вдалося репатріювати 12 тіл оборонців, що воювали на Луганському напрямку, 107 полеглих воїнів з Донецького напрямку та двох захисників із Запорізького напрямку.

Координаційни штаб окремо подякував за сприяння Міжнародному комітету Червоного Хреста.

Збройні Сили України перевезуть репатрійовані тіла та останки до визначених державних установ. Представники правоохоронних органів та судово-медичні експерти встановлять особи загиблих.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies