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​Підприємці з Житомирщини поставляли росіянам граніт для пам'ятників на могилах

Для цього організатор оборудки заснував фірму, яка купувала в Україні граніт нібито "для бізнес-проєктів на території ЄС".

​Підприємці з Житомирщини поставляли росіянам граніт для пам'ятників на могилах

Служба безпеки заблокувала ще одну схему прихованої торгівлі Росією, яка діяла під час повномасштабного вторгнення.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Так, на Житомирщині затримано двох ділків, які налагодили оптові поставки граніту в РФ. Серед їхніх основних клієнтів були компанії, якими володіють члени партії "Єдина Росія". Значну частину нелегального імпорту російські замовники використовували для виробництва пам’ятників загиблим окупантам, які воювали проти України.

За даними слідства, до організації оборудки причетний місцевий підприємець, який ще до початку повномасштабного вторгнення постачав видобувну продукцію до РФ. Після 24 лютого 2022 року чоловік продовжив торгувати з агресором за схемою "перерваного транзиту". Для цього він нелегально виїхав до сусідньої країни Євросоюзу, де зареєстрував власну фірму.

Ця фірма купувала в Україні граніт нібито "для бізнес-проєктів на території ЄС". Однак після одержання української продукції фігурант продавав її справжнім замовникам з РФ.

Щоб скуповувати граніт в Україні та переправляти його, організатор оборудки залучив двох спільників з Житомирщини. Вони підшукували підприємства, які видобувають граніт, купляли його та переправляли за кордон. Наразі цих двох ділків затримано в Україні.

Усім трьом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу (пособництво державі-агресору, вчинене за попередньою змовою групою осіб). Триває розслідування. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

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