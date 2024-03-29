​Фінська влада хоче викупити головну арену Гельсінкі у російських бізнесменів Тимченка та Ротенберга

Спортивно-концертний комплекс Helsinki Hall простоює від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Міська рада столиці Фінляндії вирішила викупити спортивно-концертну арену Helsinki Hall, якою володіють російські бізнесмени Геннадій Тимченко та Роман Ротенберг.

Про це повідомляє Yle.

Арена Helsinki Hall стоїть порожньою від початку російського вторгнення в Україну. Формально "замороженою" є не сама арена, а акції власників, які включені до списків санкцій. Санкції заважають використовувати стадіон, наприклад, для концертів, оскільки у разі оренди доведеться переказувати гроші на рахунки санкціонованих осіб.

За словами заступника мера Гельсінкі Пааво Архінмякі, якщо власники добровільно не погодяться на продаж арени, не пізніше початку червня влада міста запустить процес експропріації і переведе Helsinki Hall у держвласність.

Наразі з'ясовується, чи можлива експропріація відповідно до чинного законодавства, або потрібно його змінювати.

Місцева влада не планує володіти ареною постійно – її збираються повернути в експлуатацію, а потім продати новим власникам. Декілька приватних осіб більше року безуспішно намагалися викупити її у російських власників. Врешті-решт це вирішила зробити влада міста.

"Це важливий крок на шляху до введення арени в експлуатацію. Індустрія заходів втратила величезну кількість концертів, доки арена не використовувалася", – сказав Пааво Архінмякі.

Helsinki Hall – найбільший критий спортивно-концертний майданчик столиці Фінляндії. Російські бізнесмени придбали спортивно-концертний комплекс у фінського підприємця Харрі Харкімо у 2013 році.

Нагадаємо, раніше в березніу Фінляндії засудили громадянина Франції Габріеля Теміна до дев'яти місяців ув'язнення умовно за незаконний експорт оборонної техніки в Казахстан через Росію і за порушення правил експорту військової техніки.