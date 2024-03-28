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Міноборони Франції заблокувало фейковий сайт із "запрошенням" на війну в Україні

Для того, щоб долучитися до французької армії, існує лише одна адреса: http://sengager.fr.

Міноборони Франції заблокувало фейковий сайт із "запрошенням" на війну в Україні
фейковий сайт про відправлення на війну
Фото: Міноборони Франції

Міністерство збройних сил Франції повідомило про блокування фейкового веб-сайту, що "запрошував" 200 000 французьких громадян записатися до неіснуючого підрозділу, який нібито проходитиме службу в Україні.

Повідомлення опубліковане на сторінці Міноборони в соцмережі Х.

"Наразі в мережі X поширюється посилання на сайт «долучайтеся до України», який використовує ту саму графіку, що й урядові сайти. Цей сайт є фейковим, він поширюється в соціальних мережах зловмисними акаунтами з метою дезінформаційної кампанії. Для того, щоб долучитися до французької армії, існує лише одна адреса: http://sengager.fr", - йдеться в повідомленні.

Фейковий сайт пропонував потенційним "рекрутам" залишити свої контактні дані. Також там зазначалось, що приорітетом є мігранти. 

Міністерство збройних сил наголосило, що фейковий сайт наразі уже недоступний в мережі. Дані про імовірних замовників та виконавців поки що не розголошують.

  • У франкомовних соцмережах почали поширювати фейки про вербовку французів на війну в Україні на тлі заяв президента Еммануеля Макрона. Він сказав, що "не виключає" відправлення західних військ до України.
  • Російська пропаганда поширила вже кілька фейкових відео про нібито агітацію французів приєднуватися до Інтернаціонального легіону оборони України.
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