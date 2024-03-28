На кордоні біля ПП "Угринів-Долгобичув" тимчасово розблокували рух вантажівок

Попередньо, рух вантажівок не блокуватимуть до 2 квітня.

У пункті пропуску "Угринів-Долгобичув" тимчасово завершилося блокування руху вантажівок у обох напрямках.

Про це інформує Державна прикордонна служба України.

"За інформацією від польських колег, на території Польщі перед ППр "Угринів-Долгобичув" пропуск вантажного транспорту здійснюється в звичайному режимі", – повідомили прикордонники.

Також додали, що на перетин кордону тут очікують 120 вантажівок.

"Разом з тим суміжна сторона повідомила, що ритмічний пропуск ваговозів орієнтовно триватиме до 02 квітня", – зазначили у ДПСУ.