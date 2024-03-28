Стратегічні бомбардування. Рутина
Стратегічні бомбардування. Рутина
​У Польщі звільнили генерала, який допомагав навчати українських військових
​У Польщі звільнили генерала, який допомагав навчати українських військових
Росія: експорт хаосу
Росія: експорт хаосу
Демобілізація буде можлива після 36 місяців безперервної служби, – нардепи Комітету нацоборони
Демобілізація буде можлива після 36 місяців безперервної служби, – нардепи Комітету нацоборони
Сирський повідомив про переформатування деяких угруповань військ та налагодження процесу ротацій
Сирський повідомив про переформатування деяких угруповань військ та налагодження процесу ротацій
Герман Сметанін: «Спроможності вітчизняного виробництва втричі перевищують закупівельні можливості Міністерства оборони»
Герман Сметанін: «Спроможності вітчизняного виробництва втричі перевищують закупівельні можливості Міністерства оборони»
Фура із "сюрпризом": затримали далекобійника, який перевозив нелегалів через кордон
Фура із "сюрпризом": затримали далекобійника, який перевозив нелегалів через кордон
​​Удар по Криму в ніч на 24 березня. Це було вогненно
​​Удар по Криму в ніч на 24 березня. Це було вогненно
ГоловнаСвіт

На кордоні біля ПП "Угринів-Долгобичув" тимчасово розблокували рух вантажівок

Попередньо, рух вантажівок не блокуватимуть до 2 квітня. 

На кордоні біля ПП "Угринів-Долгобичув" тимчасово розблокували рух вантажівок
Фото ілюстративне
Фото: Скріншот з відео

У пункті пропуску "Угринів-Долгобичув" тимчасово завершилося блокування руху вантажівок у обох напрямках.

Про це інформує Державна прикордонна служба України.

"За інформацією від польських колег, на території Польщі перед ППр "Угринів-Долгобичув" пропуск вантажного транспорту здійснюється в звичайному режимі", – повідомили прикордонники.

Також додали, що на перетин кордону тут очікують 120 вантажівок. 

"Разом з тим суміжна сторона повідомила, що ритмічний пропуск ваговозів орієнтовно триватиме до 02 квітня", – зазначили у ДПСУ.

  • 24 березня рух вантажних транспортних засобів у бік Польщі в пунктах пропуску “Ягодин” і “Рава-Руська” був повністю заблокований польськими протестувальниками.
  • Проте пеед тим, 21 березня, розблокували рух поблизу КПП "Зосин-Устилуг".
  • З 9 лютого 2024 на території Польщі біля кордону з Україною тривають акції протесту фермерів на дорогах, які ведуть до пунктів пропуску. Головними вимогами протестувальників є заборона імпорту української агропродукції і відмова Польщі від Європейського зеленого курсу. По цьому деякі українські агротовари в Польщу йдуть лише транзитом. За цей час сталося п'ять випадків висипання українських агрокультур з вантажних вагонів на колії чи з вантажівок на дорогах.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies