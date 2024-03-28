На кордоні біля ПП "Угринів-Долгобичув" тимчасово розблокували рух вантажівок

У пункті пропуску "Угринів-Долгобичув" тимчасово завершилося блокування руху вантажівок у обох напрямках.
Про це інформує Державна прикордонна служба України.
"За інформацією від польських колег, на території Польщі перед ППр "Угринів-Долгобичув" пропуск вантажного транспорту здійснюється в звичайному режимі", – повідомили прикордонники.
Також додали, що на перетин кордону тут очікують 120 вантажівок.
"Разом з тим суміжна сторона повідомила, що ритмічний пропуск ваговозів орієнтовно триватиме до 02 квітня", – зазначили у ДПСУ.
- 24 березня рух вантажних транспортних засобів у бік Польщі в пунктах пропуску “Ягодин” і “Рава-Руська” був повністю заблокований польськими протестувальниками.
- Проте пеед тим, 21 березня, розблокували рух поблизу КПП "Зосин-Устилуг".
- З 9 лютого 2024 на території Польщі біля кордону з Україною тривають акції протесту фермерів на дорогах, які ведуть до пунктів пропуску. Головними вимогами протестувальників є заборона імпорту української агропродукції і відмова Польщі від Європейського зеленого курсу. По цьому деякі українські агротовари в Польщу йдуть лише транзитом. За цей час сталося п'ять випадків висипання українських агрокультур з вантажних вагонів на колії чи з вантажівок на дорогах.