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На кордоні затримали 26-річного "багатодітного батька" трьох литовських дітей

За 4500 доларів чоловік купив підроблені свідоцтва про народження. 

На кордоні затримали 26-річного "багатодітного батька" трьох литовських дітей
Фото: ДПСУ

На кордоні з Угорщиною прикордонники відділу "Лужанка" Мукачівського загону виявили молодика, який вдавав із себе багатодітного батька.

"Під час перетину кордону 26-річний житель Тернополя надав на паспортний контроль три нотаріально завірені копії свідоцтв про народження дітей", – зазначили у ДПСУ.

Чоловік повідомив, що їде на побачення із сином 2018 року народження та двійнею донечок, які нібито народилися у вересні 2022 року. Згідно наданих документів усі троє дітей народилися в Литві.

У ході перевірки прикордонники з’ясували, що надані документи сфальшовані. Сам пред’явник за 11 місяців до народження двійні жодного разу не покидав Україну, а вказана у свідоцтвах про народження дітей жінка, ніколи не заїжджала на територію нашої країни.

Згодом молодик зізнався, що через один із телеграм каналів знайшов ділків, які за 4,5 тисячі доларів США виготовили документи та запевнили, що він зможе за ними перетнути кордон.

Прикордонники відмовили українцю у перетині кордону, і про підроблені документи повідомили до Нацполіції у Закарпатській області.

За даними ДПСУ, від початку року прикордонники Мукачівського загону виявили понад 100 підроблених документів, з якими громадяни намагалися перетнути кордон.

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