Фура із "сюрпризом": затримали далекобійника, який перевозив нелегалів через кордон

Ціна з одного "клієнта" коливалася від 2700 до 3400 доларів США. Вартість залежала від рівня комфортабельності перевезення та кінцевої точки маршруту.

У Одеській області на рубежі із Молдовою виявили фуру із "сюрпризом": водій намагався нелегально перевезти до сусідньої країни двох чоловіків призовного віку.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.

"Оперативні співробітники Одеського та Білгород-Дністровського прикордонних загонів запобігли незаконному переправленню осіб через державний кордон. Зокрема, на кордоні з Молдовою було затримано двох чоловіків призовного віку, які вирішили нелегально потрапити за кордон, заховавшись у кабіні фури", – зазначили прикордонники.

Як уточнили у ДПСУ, для реалізації задуманої подорожі чоловіки відшукали перевізника до кордону, яким виявився 45-річний далекобійник з Миколаївщини.

Оголошення про послуги такого трансферу ділки знайшли в одному з месенджерів. Ціна з одного "клієнта" коливалася від 2700 до 3400 доларів США з авансовим платежем у 100 доларів. Вартість залежала від рівня комфортабельності перевезення та кінцевої точки маршруту. Відповідно до узгодженого з далекобійником плану, остаточний розрахунок за "лакшері" мандрівку за кордон чоловіки мали сплачувати вже на території Молдови.

Перевізник зустрічався з клієнтами в Одесі у заздалегідь обумовленому місці. Спочатку чоловіки розміщувалися в кабіні водія, а вже при виїзді з міста займали свої місця відповідно до "придбаних квитків": один – на верхньому спальному місці, інший – в ящику для білизни.

"Володіючи оперативними даними про маршрут руху вантажівки з двома нелегальними пасажирами, прикордонники зупинили автівку для перевірки, яка рухалась у бік кордону. Під час огляду фури військовослужбовці одразу ж виявили усіх учасників "турне". Це стало кінцевою точкою їхньої подорожі", – повідомили у ДПСУ.

Тепер водію-переправнику загрожує кримінальна відповідальність, а його пасажирам – адміністративна.

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