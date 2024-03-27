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ДСНС попереджає про кулькові авіабомби, що схожі на м'яч і можуть привернути увагу дітей

Ними росіяни дистанційно мінують прикордонні райони.

ДСНС попереджає про кулькові авіабомби, що схожі на м'яч і можуть привернути увагу дітей
Кулькові авіабомби
Фото: ДСНС

Росіяни дистанційно мінують прикордонні райони за допомогою кулькових осколкових авіабомб ШОАБ-0,5.

Про це попереджає Державна служба з надзвичаних ситуацій.

"Це кулькові осколкові авіаційні бомби ШОАБ-0,5. Ними ворог дистанційно мінує нашу землю. Зовні вони схожі на невеликий м’ячик сріблястого кольору. Своїм виглядом можуть привертати увагу дітей. Тож попередьте про небезпеку близьких!", - йдеться в повідомленні.

Одна касета РБК-500 містить 565 кулькових авіабомб ШОАБ-0,5 масою по 400 грамів кожна.

Вони мають велику зону ураження: коли розлітаються та падають на землю, частина з них не детонує. Тож від будь-якого дотику бомба може розірватися, хоча сейсмічного датчика не має.

Нагадаємо, що канадські військові навчають українських бійців виявляти приховані міни.

Від початку повномасштабного вторгнення і станом на січень 2024 року майже 900 людей постраждало через вибухонебезпечні предмети.

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