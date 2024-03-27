​Міноборони оголосило про другий етап закупівлі БПЛА Mavic через Prozorro

"Агенція оборонних закупівель" Міністерства оборони України оголосила другий етап рамкової угоди на закупівлю безпілотних авіаційних комплексів Mavic.
Як зазначило оборонне відомство, у системі Prozorro опубліковані відповідні тендери на закупівлю 3000 БпАК типу DJI Mavic 3E та 1000 БпАК типу DJI Mavic 3 Thermal з додатковими комплектуючими.
У Міноборони уточнили, що наразі це п’ята частина від 20000 дронів, які Агенція запланувала придбати в межах рамкових угод. Водночас ці обсяги можуть збільшитися.
Всього у системі Prozorro опубліковано 15 відборів на постачання 200 БпАК типу DJI Mavic 3E (всього 3000 штук) та 5 відборів на 200 БпАК типу DJI Mavic 3 Thermal (1000 штук).
Очікувана вартість закупівель розрахована на основі ціни в 133 тисяч гривень за один Mavic 3Е та 198 тисяч гривень за один Mavic 3 Thermal (без ПДВ).
Зазначають, що поділ закупівлі на окремі відбори по 200 дронів дозволить залучити до участі у тендерах більшу кількість учасників, які не можуть забезпечити всю кількість, а також диверсифікувати джерела постачання. Взяти участь у цих закупівлях зможуть всі постачальники, які пройшли кваліфікацію в рамкових угодах на закупівлі БпАК Mavic 3Е та Mavic 3 Thermal. Податися на них можна в будь-який момент.
Директорка "Агенції оборонних закупівель Марина Безрукова наголосила, що, щоб постачати якомога більшу кількість дронів для ЗСУ, важливо максимально ефективно витрачати ресурси. І використання Prozorro дозволить міністерству забезпечити конкуренцію постачальників та отримати найвигідніші ціни в закупівлях.
"Нова процедура рамкової угоди в Prozorro дозволяє оборонним замовникам проводити конкурентні закупівлі, не оприлюднюючи при цьому чутливу інформацію. У системі можна буде побачити ставки учасників та ціну, отриману в результаті торгів, що дасть змогу суспільству бути впевненим у відсутності переплат. Водночас інформація про терміни, місця постачання та інші умови закупівлі, як і хто конкретно брав у ній участь і хто переміг, буде доступною лише для учасників закупівлі, а також органів контролю та оскарження", – додали у відомстві.
- У травні минулого року Агенцію відокремили від апарату Міністерства, що дозволило звести до мінімуму корупційні ризики.
- Згодом заступник міністра оборони Кліменков пояснив, як міністерство буде по-новому проводити закупівлі. Нова система закупівель складається з двох рівнів. На першому перебуває Департамент політики закупівель Міноборони, на другому – два новостворених держпідприємства, які безпосередньо займатимуться закупівлями: "Агенція закупівель у сфері оборони" (ДП "Державний оператор тилу") та "Агенція оборонних закупівель".
- На початку лютого уряд удосконалив і роз’яснив процеси оборонних закупівель через Prozorro. Зокрема, на платформі впровадили новий інструмент – рамкову угоду, за якою закупівлі буде здійснювати Державний оператор тилу та Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації.
- Тоді ж в уряді анонсували і закупівлю безпілотників через Prozorro.
- У грудні минулого року Міноборони оголосило тендер на першу масову закупівлю позашляховиків для ЗСУ. Тоді мали придбати понад 1000 автівок.
- У березні Агенція повідомила, що планує придбати через тендер понад 150 пікапів для ЗСУ орієнтовно на 200 мільйонів гривень.