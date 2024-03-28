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В Україні можуть заборонити джипінг у заповідниках

Комітет ВР підтримав законопроєкт про заборону використання транспорту не лише на території суворої заповідності, але й у зонах стаціонарної рекреації. 

В Україні можуть заборонити джипінг у заповідниках
Фото: Державне агентство розвитку туризму України

В Україні можуть заборонити розваги на джипах, багі та квадроциклах у заповідниках.

Про це повідомив міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець.

За його словами, Комітет ВР з питань екологічної політики та природокористування  підтримав відповідний урядовий законопроєкт "Про внесення змін до Закону України "Про природно-заповідний фонд України" щодо забезпечення збереження територій та об’єктів природно-заповідного фонду". 

Також Комітет рекомендував парламентарям України прийняти документ за основу у першому читанні."За розваги на джипах, квадроциклах та багі у заповідниках платять не лише любителі екстриму, але й сама природа. Деградує рослинний та ґрунтовий покрив, гинуть тварини, які трапляються на шляху. Хімічні забруднення, шум та вібрації особливо небезпечні у період масового розмноження тварин", – наголосив міністр.

Він зазначив, що, у разі прийняття законопроекту, транспорт підвищеної прохідності буде використовуватися лише для під’їзду до рекреаційних зон, доріг загального користування, вулиць міст та приватних територій. Проїзд буде заборонено не лише на території суворої заповідності, але й у зонах стаціонарної рекреації. 

Також Стрілець нагадав, що у деяких країнах Європи існує заборона на в’їзд у ліс на особистому транспорті. 

"Це нормальна практика для ЄС, куди ми прагнемо всією державою. Маємо не тільки врегулювати законодавство, але й забезпечити його безапеляційне виконання", – резюмував міністр. 

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